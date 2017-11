ŠTO SE SKRIVA U HONG KONGU? Todorić opet proziva premijera Plenkovića: ‘Neka ugovor pokaže hrvatskoj javnosti!’

Ivica Todorić opet se oglasio na svojem blogu, nakon što je istraga protiv njega postala pravomoćna. U novoj se objavi osvruo na kaznenu prijavu koju je on podnio protiv Ante Ramljaka i drugih zbog navodnih nezakonitosti u vezi zaključivanja ugovora o roll-up kreditu.

Todorićevu objavu prenosimo u cjelosti:

‘U svojoj kaznenoj prijavi, koju sam podnio 27.10.2017., ukazao sam na nezakonitosti u vezi zaključivanja Ugovora o roll-up kreditu, zajedno s Ugovorom o zasnivanju založnog prava. Postoje ozbiljne sumnje u počinjenje čitavog niza kaznenih djela od strane Ante Ramljaka i drugih!

Naime, javnosti je već neko vrijeme poznato da je tzv. roll up kredit, koji je Agrokor zaključio s nekim odabranim vjerovnicima, osiguran zalogom na imovini društava Belje, Ledo, Jamnica i PIK Vrbovec, u korist društva Madison Pacific Trust Ltd. iz Hong Konga.



Postavlja se pitanje, stoga, zašto navedeni Ugovor o zasnivanju založnog prava nije dostupan javnosti?

Ante Ramljak, kao povjerenik Vlade RH, ima obvezu javno objaviti sve ugovore koje zaključuje u ime Agrokora. Zato ovim putem pozivam i premijera Plenkovića da navedeni ugovor pokaže hrvatskoj javnosti!

Osim toga, postavlja se i pitanje zašto založno pravo nije zasnovano u korist nekoga od vjerovnika, već u korist Madison Pacific Ltd., trusta sa sjedištem u Hong Kongu? Kako premijer Plenković tako uporno i precizno brani roll up ugovor , to govori o činjenici koja ukazuje kako je od samoga početka upoznat s tim kriminalom. S kojom osobom je Plenković razgovarao o roll up ugovoru?’, napisao je Ivica Todorić na svom blogu.

