VELIKO ISTRAŽIVANJE: Većina građana smatra da ministar Marić mora odstupiti, da su izbori najbolje rješenje, a Plenkovića opet žele za premijera

Ministar Zdravko Marić treba dati ostavku, HDZ i Most su podjednako krivi za pad Vlade, većina građana misli da su izbori najbolje rješenje, ali misle i da će HDZ opet formirati novu većinu. Pokazalo je to ekskluzivno istraživanje o krizi koje je proveo Dnevnik Nove TV u suradnji s agencijom Ipsos.

MINISTAR MARIĆ TREBA ODSTUPITI

Ministar Zdravko Marić treba odstupiti, smatra većina građana prema informacijama kojima raspolažu. Da više ne treba biti ministar misli to 57 posto ispitanika, a da i dalje treba biti ministar misli pak njih 31 posto. Ne zna, 12 posto građana.



HDZ I MOST PODJEDNAKO KRIVI ZA RASPAD VLADE

Većina građana misli kako su HDZ i Andrej Plenković te MOST i Božo Petrov podjednako krivi za raspad Vlade. Smatra to njiih 40 posto. Da je kriv HDZ i predsjednik te stranke Andrej Planković misli 26 posto ispitanika, a njih 20 posto misli kako je kriv MOST i Božo Petrov. Ne zna, njih 14 posto.

MOST I HDZ PODJEDNAKO U PRAVU OKO PADA VLADE

MOST je u pravu u posljednjem sukobu oko krize Vlade, misli 40 posto ispitanika, a da je HDZ u pravu misli pak njih 34 posto. No, s obzirom na statističku pogrešku od +/-4 može se reći kako građani podjednako misle o tome tko je kriv oko krize vlade, i MOST i HDZ. Da nisu krivi ni jedni ni drugi misli 14 posto ispitanika, a ne zna njih 12 posto.

NAJBOLJI RASPLET NAKON KRIZE VLADE – IZBORI

Većina građana misli kako bi nakon krize Vlade najbolje rasplet bili novi izbori. Misli to 42 posto ispitanika. No njih 29 posto misli da bi bolje bilo da HDZ formira većinu s novim partnerima. Da SDP i MOST formiraju Vladu misli pak 6 posto ispitanika, a veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a zaziva 6 posto građana. Nešto drugo, misli pak 6 posto ispitanika, a ne zna njih 11 posto.

NO HDZ ĆE IPAK FORMIRATI VLADU S NOVOM VEĆINOM

Većina građana misli kako će ipak HDZ formirati većinu s novim partnerima. Misli to 46 posto ispitanika. A da će se ipak dogoditi novi izbori smatra 36 posto građana. Da će se formirati koalicija HDZ i SDP misli 3 posto ispitanika, a da će SDP i Most formirati Vladu misli 2 posto građana. Da će biti nešto drugo misli 2 posto građana, a ne zna njih 11 posto.

VEĆINA BI PLENKOVIĆA ZA PREMIJERA

Da premijer bude Andrej Plenković želi 35 posto građana, da to bude Davor Bernardić htjelo bi 17 posto ispitanika, a da bi Božo Petrov bio najbolji premijer, misli njih 10 posto. Da premijer bude netko drugi želi pak 11 posto ispitanika, a ne zna 14 posto građana.

