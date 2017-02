ŠTO JE TALASEMIJA MINOR ZBOG KOJE JE PLENKOVIĆ IZBJEGAO VOJSKU? ‘Sam naziv sve govori o toj bolesti’

Sam naziv talasemija minor pokazuje beznačajnost te bolesti, tvrdi ugledna hrvatska hematologinja dodajući kako ljudi zbog te bolesti mogu imati problema, ali da onda ne mogu igrati košarku i istodobno na temelju te bolesti izbjeći vojsku.

Kada premijer jedne države ustvrdi kako zbog određene bolesti nije mogao služiti vojni rok, a dvojica svjetskih sportaša istodobno s istom tom bolesti osvoje medalje i izgrade impresivne karijere, onda se postavlja pitanje ima li rupa u premijerovu pojašnjenju i što je to točno talasemija minor i što se s njom može, a što ne može.

NJIMA NIJE SMETALO: S bolešću koju ima Plenković, Sampras i Zidane izgradili su impresivne karijere

Odgovor na ta pitanja potražili smo kod hematologa. Ugledna hrvatska liječnica, koja je željela ostati anonimna, već na prvu nam je kazala kako to i nije neka bolest. Pojasnila je kako je riječ o nasljednom genetskom poremećaju koji se veže uz mediteransko područje te da sam naziv označava koliko je bolest teška.



“Samo to što se naziva ‘minor’ govori vam da je bolest na toj razini beznačajna. Ona može uzrokovati anemiju, ali i ne mora. Pacijenti je obično dobro podnose i imaju nešto niži hemoglobin, do 20 posto ispod normale. Ona može izazvati probleme, no onda vi ne možete igrati košarku”, pojašnjava nam liječnica dodajući kako bi brojni Dalmatinci izbjegli vojsku na taj način jer je u tom dijelu zemlje zabilježena više nego u drugim krajevima.

A upravo vojsku je uspio izbjeći Andrej Plenković koji je sada sklon tome da mladima u Hrvatskoj upravo na leđa “natovari” vojni rok.

“Narod voli hrvatsku vojsku, vojnim rokom bi se oružane snage popularizirale i učinile atraktivne mladim ljudima i novim generacijama koje se ne sjećaju Domovinskog rata”, kazao je Plenković nedavno, no tada nije otkrio da je njemu vojska bila nepopularna.