ŠTO JE POKAZALO REVIZIJSKO IZVJEŠĆE O AGROKORU? ‘Prema Kaznenom zakonu ovo se može tretirati kao prijevara’

Nakon objavljenog prvog dijela revizijskog izvješća devet tvrtki koncerna Agrokor koje je pokazalo da Agrokorove kompanije vrijede 13,5 milijardi kuna manje od onog kakvim se predstavljao, ekonomski stručnjaci izrazili su zabrinitost.

‘Svi mi očekujemo točan izvještaj do zadnjeg zareza, ali nije čudno što je se s revizorom PWC dogovoreno da se revizija radi s 50% otpisa potraživanja unutar kompanija. Ovo je javna tvrdnja da će unutar Agrokora biti otpisa 50 posto. Međutim, to šalje signal da će to morati učiniti svi dobavljači’, kazao je Danko Sučević, ovlašteni revizor i stručnjak za krizni menadžment za HRT.

ŠTO EKONOMISTI KAŽU O REVIZORSKOM IZVJEŠĆU AGROKORA? ‘Nije se dogodilo ništa spektakularno’

Manuela Tašler, zamjenica glavnog urednika poslovnog tjednika Lider, smatra konsolidirani izvještaj neće puno odstupati od izvješća pojedinačnih kompanija. Bitnom smatra poruku Ante Ramljaka da se zaposlenici ne moraju bojati za svoja radna mjesta, da se Agrokor neće ‘razbucati u paramparčad’. Druga bitna poruka je da sve operativne kompanije dosta dobro rade.



‘Budući kupac Konzuma imat će manje posla s dubinskim snimanjem a i cijena će mu biti ‘manja’, kad mu vjerovnici otpišu 2,5 milijarde kuna duga’, dodao je Sušević.

JAVIO SE I IVICA TODORIĆ S NOVOM OBJAVOM NA BLOGU: ‘Izvješća analiziram sa svojim financijskim ekspertima’

Ante Ramljak je potvrdio da i istražitelji DORH-a imaju sve brojke. Sučić je kazao kako je detaljno analizirao Konzumovo izvješće koje ima 20-ak ispravaka.

‘Prema Zakonu o trgovačkim društvima Uprava je dužna da financijska izvješća budu realna. Prema kaznenom zakonu ovo se može tretirati kao prevara i kazna je puno veća. Smatram da se ovdje većinom radi o računovodstvenim akrobacijama, i više od toga. One nisu neuobičajene, ali odgovornost postoji. Varati se ne smije’, kazao je Sučević te dodao kako je država ta koja bi trebala reagirati i eventualno podnijeti kaznenu prijavu.