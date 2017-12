ŠTO HRVATI MISLE O RADU NEDJELJOM: ‘Neka se narod disciplinira, a ne da taj dan odmah poslije mise odlaze u trgovine… sramota!’

Nakon što je u Hrvatskoj već treći put pokrenuta inicijativa o ukidanju rada nedjeljom, i to iz istih razloga kao i prva dva puta, donosimo rezultate ankete Net.hr-a o tome treba li uvesti neradnu nedjelju.

Pokretači inicijative za neradnu nedjelju vjerojatno su ohrabreni i događajima u Poljskoj u kojoj je parlament prošlog tjedna odobrio prijedlog zakona o postupnom ograničavanju rada nedjeljom. Traže veću zaštitu radničkih prava kao i pravo na dostojanstven život.

ANKETA: TREBA LI U HRVATSKOJ ZABRANITI RAD NEDJELJOM? ‘Ako ljudi rade 7 dana u tjednu, zar to ne ponižava njihovo dostojanstvo?’

U anketi Net.hr-a glasalo je 2.386 osoba, od kojih najviše (60.18 %) smatra da treba ukinuti rad nedjeljom. Toga dana nitko ne bi trebao raditi jer nedjelja mora biti slobodan dan posvećen obitelji.



31.77 posto smatra da ne treba ukidati rad nedjeljom, ali da bi svi poslodavci za to trebali dodatno plaćati svoje zaposlenike.

Iako misle da treba ukinuti rad nedjeljom, 6,41 posto onih koji su glasali u anketi priznaju da su dosada redovito odlazili u trgovine nedjeljom.

Iako samo 1,63 posto, ipak ima onih koje nije briga za ljude koji rade nedjeljom jer i toga dana žele negdje kupiti svježi kruh.

U komentarima na našem Facebooku neki kažu da obavezno treba zabraniti rad nedjeljom, jer se sve potrebno može kupiti drugim danima.

‘Zabraniti odmah, sve što želim kupiti kupit ću ostale dane (a i svi ostali). Neka se narod malo disciplinira i nauči reda, a ne da nedjeljom poslije mise u 12 sati idu u trgovine…sramota’, napisao je jedan korisnik Facebooka u komentaru.

‘Zabraniti, naravno, evo u Austriji sve trgovine rade subotom do 14, Lidl do 18, nedjeljom nitko..i svi živi i zdravi, treba stati na kraj pohlepi naših trgovačkih lanaca i lakomih privatnika.’

Drugi pak upozoravaju da ne rade samo trgovine nedjeljom, već i mnogi drugi.

‘I opet samo o dućanima. Radi puno više ustanova nedjeljom pa tko te šta pita! Ne idu ljudi samo u dućan nedjeljom!!! Ima ih masa po kafićima,a o kladionicama da ne pričam! I svaki put to napišem i opet ću: NE rade samo trgovci nedjeljom!!!!!!!!!’, napisala je jedna komentatorica.

‘A što je s javnim prijevozom, bolnicama,operaterima po infrastrukturnim djelatnostima? kad nestane struje nedjeljom, pitamo se zašto nitko ne radi!!! sve je to licemjerno!!! platiti veću satnicu i to dobro kontrolirati! to je jedino rješenje!!!’, slaže se još jedna korisnica Facebooka.

Mnogi se slažu da rad nedjeljom ne treba ukidati, već dodatno platiti.

‘Platit rad nedjeljom bar 50% više i to je to. To će napravit puno pozitivnog po tom pitanju.’

‘Uvijek će biti potrebe da pojedine institucije rade blagdanima,nedjeljama i praznicima! I trgovine! Nije problem u radu nego u poštivanju evidencije radnog vremena i poštenog zakonskog plaćanja takvog rada! Nema političke volje da se taj dio strogo kontrolira i još strože kažnjava njegovo nepoštivanje! Kada bi se sve platilo u skladu sa propisima većina trgovina ne bi niti radila jer bi im to bilo neisplativo! Ovako koriste, bolje rečeno zloupotrebljavaju jeftinu radnu snagu i bogate se!’

Neki pak tvrde da bi u Hrvatskoj kao turističkoj zemlji zabrana rada nedjeljom bila neisplativa.

‘Presmiješno je govoriti o zabrani rada nedjeljom u zemlji čiji BDP ovisi o jednom jedinom sektoru a to je turizam. Ukoliko bi i išla zabrana morala bi biti sezonska, od 01.11.-01.04. No, ono što je kod nas najveći kamen smutnje, to su nameti na plaće. 50% uvećana dnevnica povlači za sobom veći iznos doprinosa na plaću. Mislim da bi se svi poslodavci i zaposlenici složili s tim da se 50% uvećana dnevnica za rad nedjeljom oslobodi od nameta u onom dijelu za koji je povećana, ali je to u ovoj državi iluzorno očekivati, monstruozni uhljebnički aparat neće nikad pristati na takvu varijantu obračuna.’

Neki se komentatori pozivaju na situaciju u drugim europskim zemljama:

‘Rad nedjeljom dozvoliti. Ali platite ljude po zakonu i pošteno. U Njemackoj trgovine ne rade nedjeljom. Restorani ponedjeljkom. U Nizozemskoj neki ne rade, ako rade rade od 12-20h i plaćeni su boli glava! Nitko nije jadan. Svi znaju da će dobiti pošteno plaćeno i opušteni su.

Ispada da smo u komunizmu imali neradne nedjelje i preživjeli nekako.’