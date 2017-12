ŠTO BREXIT ZNAČI ZA HRVATE NA BRITANSKOM TRŽIŠTU RADA? Plenković razgovarao s glavnim pregovaračem EU

Budući da se Velika Britanija obvezala da će svi europski državljani koji budu imali reguliran status do dana izlaska iz EU-a moći nastaviti uživati ista prava kao i ranije, za hrvatske je državljane važno da se prije Brexita njihov status izjednači s onim ostalih država članica.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je uvjerenost da Velika Britanija neće produljavati ograničenja za hrvatske državljane na svom tržištu rada i da će time prava hrvatskih građana u toj zemlji biti izjednačena s pravima građana ostalih članica EU-a.

Prijelazno razdoblje

Velika Britanija, koja napušta EU 29. ožujka 2019., jedna je od pet zemalja članica EU-a, koje su iskoristile mogućnost uvođenja prijelaznih razdoblja u kojima mogu ograničiti pristup svom tržištu rada za građane novih članica do najviše sedam godina i to po formuli 2 plus 3 plus 2. Prve dvije godine zemlja članica može bez ikakvih formalnosti uvesti ograničenje, za sljedeće tri treba obavijestiti Europsku komisiju, a za posljednje dvije godine potrebno je dati detaljno obrazloženje da bi dolazak radnika iz te zemlje izazvao ozbiljan poremećaj na tržištu rada. Krajem lipnja navršit će se pet godina toga prijalaznog razdoblja za hrvatske građane.

“Vjerujem da nakon toga neće doći do produljenja odluke od strane Velike Britanije i mislim da ćemo na taj način osigurati ono što je nama strateški važno u pregovorima o Brexitu”, rekao je Plenković.



EU je kao prioriretna područja u kojima treba postići dovoljana napredak u pitanjima razdruživanja od Velike Britanije postavio prava građana EU-a nakon Brexita, financijsku nagodbu i granični režim na irskom otoku.

Plenković tvrdi da neće biti dilema oko statusa

Plenković je rekao da je o tome u petak razgovarao s glavnim europskim pregovaračem Michelom Barnierom, da mu je “naznačio da je to za Hrvatsku izrazito bitno te da to Komisija uvažava i da neće biti nikakvih dilema oko njihova statusa kada se završi cijeli proces Brexita”.