ŠTO AKO SE TODORIĆ NE ODAZOVE POVJERENSTVU: Evo kakve kazne prijete bivšem gazdi Agrokora

Ivica Todorić pred Istražnim povjerenstvom o Agrokoru trebao bi se pojaviti 3. studenog, a izbjeći svjedočenje po zakonu o istražnim povjerenstvima može ako bi se njime kazneno teretio.

Za nedolazak, pak, može biti procesuiran i kažnjen i to novčanom kaznom od 50 tisuća do milijun kuna ili kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

MILJENIĆ POZVAO TODORIĆA KAO PRVOG SVJEDOKA: ‘Očekujemo ga 3. studenog, poslat ćemo mu poziv na kućnu adresu’

Uz Todorića, govorkalo se ovih dana, pred Povjerenstvom bi se mogli naći i bivši ministri Orsat Miljenić i Gordan Maras, a na popisu za ispitivanje zasigurno će se naći i premijer Andrej Plenković, ministrica Martina Dalić, Zdravko Marić te Ante Ramljak, ali i drugi bivši ministri, bivši i aktualni guverneri HNB-a te presdstavnici HANFA-e i HBOR-a.



Nova TV navodi i kako je sve izglednije i da će uskoro početi uhićenja oko Agrokora pa se njegov nekad prvi čovjek očekuje i u DORH-u gdje bi trebao dati iskaz. Zasad se ne zna u kojoj ulozi.

Isti medij javlja kako će u DORH vjerojatno doći i bivši članovi uprave Agrokora te financijski stručnjaci. Svi koji se spominju u aferi angažirali su odvjetnike i pripremaju iskaz.

