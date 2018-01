MESIĆ: ‘U Haagu sam govorio istinu, a sad me napadaju oni koji su je pokušavali sakriti, za etničko čišćenje u BiH Kriv je Vance-Owenov plan’

Na pitanje što je konkretno svjedočio u Haagu, Mesić je kazao da je govorio o tome da nikada Hrvatski sabor nije donio odluku da Hrvatska vojska pređe granicu i ode u Bosnu

Gost današnje HRT-ove emisije ‘Nedjeljom u dva’ bio je bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić. U uvodu je, na pitanje urednika i voditelja Aleksandra Stankovića što ga u 84. godini života veseli kazao je da sadašnji dio života nastoji iskoristiti na najbolji mogući način.

“Jedina želja mi je da svoga praunuka, koji sada ima četiri godine, oženim čim diplomira”, u svome stilu je kazao Mesić.

“Hrvatska nikad nije bila ovoliko razjedinjena”

Za situaciju u Hrvatskoj kazao je da nije dobra jer Hrvatska nikada nije bila toliko razjedinjena kao danas.



“Stranke su razjedinjene, nema koncizne strategije za razvoj zemlje. Izgleda kao da se stvari događaju stihijski. Događa se pošast mijenjanja povijesti, da se pobjednici u Drugom svjetskom ratu proglašavaju gubitnicima i obrnuto. Imate mlade ljude koji ne shvaćaju o čemu se radi. A krivac za to je obrazovanje. Ako mladi nemaju pravo obrazovanje, prihvatit će ono što im se nudi, a to su falsifikati i proustašizacija koja ne da ljudima da diše”, kazao je.

Nakon presude šestorci u Haagu, Mesića ponovno prozivaju za veleizdaju zbog njegovog svjedočenja pred Haškim sudom.

“Kao svjedok jednog vremena govorio sam ono što znam. Dakle, govorio sam istinu, a sada me napadaju oni koji su pokušavali sakriti istinu. A Hrvatsku se može obraniti samo istinom. Tako je bilo i tijekom rata”, kazao je.

“Sabor nikada nije donio odluku da HV ide u Bosnu”

Odgovorio je i na konkretno pitanje što je govorio svjedočeći u Haagu.

“Govorio sam o tome da nikada Hrvatski sabor nije donio odluku da Hrvatska vojska pređe granicu. Ali oni koji su prelazili granicu kao hrvatski vojnici, nisu to radili na temelju odluke Sabora nego samo na temelju odluke nekog pojedinca ili grupe. Za njihov odlazak u BiH trebala je biti odluka Sabora, a nje nije bilo”, odgovorio je Mesić.

Kazao je i da u Haagu nije niti rječju svjedočio o generalu Slobodanu Praljku.

“O njemu nisam ništa govorio niti svjedočio. Jedino što sam govorio kada je on u pitanju, bilo je o kriminalnoj privatizaciji Chromosa u kojoj je on sudjelovao, ali ne znam u kojem je dijelu bila njegova odgovornost za to”, kazao je Mesić.

“Za etničko čišćenje u BiH kriv je Vance-Owenov plan”

Potrdio je da je uoči rata dogovarao s Borisavom Jovićem, tadašnjim srbijanskim predstavnikom u Predsjedništvu SFRJ, susret Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića u Karađorđevu. Kaže kako mu je tada Jović rekao da Srbiju ne zanimaju ni hrvatski Srbi ni hrvatski teritorij, već samo 63 posto teritorija Bosne i Hercegovine za koji su smatrali da pripada Srbima. A nakon sastanka u Karađorđevu, Tuđman mu je, kaže, rekao da je Milošević ponudio Hrvatskoj granice nekadašnje Banovine Hrvatske suključujući još tzv. tursku Hrvatsku, odnosno područje Cazina i Velike Kladuše.

“Na moje pitanje što na to kaže Alija (Izetbegović), Tuđman mi je rekao da Alija nema o tome što reći”, dodao je Mesić.

Za etničko čišćenje u BiH po Mesićevom mišljenju najviše je kriv Vance-Owenov plan.

“Njime su bili predviđeni prostori za Bošnjake, Hrvate i Srbe i tko god je bio jači na svome prostoru, taj ga je čistio. Nakon tog plana uslijedilo je najžešće čišćenje i najviše žrtava. To, međutim, ne opravdava one koji su to čišćenje provodili”, ustvrdio je Mesić.

“Tuđman je bio kompleksna ličnost”

Nije želio komentirati presudu šestorci u dijelu u kojem se spominje udruženi zločinački pothvat u kojemu je sudjelovao hrvatski državni vrh, a za sam Haški sud smatra da je odigrao pozitivnu ulogu.

“Da nije bilo tog Tribunala, na prste bi brojali zločince koje bi svaka strana sudila. Upravo zahvaljujući Trbunalu došlo je i do velikih preokreta u domaćim pravosuđima”, smatra Mesić.

Za Tuđmana je rekao da je bio kompleksna ličnost.

“U jednom razdoblju njegova je uloga pozitivna, a jedno vrijeme apsolutno neprihvatljiva. Da je bila prihvatljiva, ostao bih uz njega”, rekao je.

Na pitanje što misli o tvrdnji Ante Prkačina da bi njega (Mesića) trebalo objesiti u centru Zagreba, Mesić je odmahnuo rukom i rekao da ga ne misli tužiti. “Ma što me briga”, kazao je.

“Optužbe za moju suradnju s UDB-om su besmislice”

I za optužbe da je surađivao s UDBA-om, kazao je da su besmislice.

“Moji politički protivnici dobro znaju da je to besmislica. Kada se 1950-tih išlo u inozemstvo, po povratku niste mogli odniejti svoj pasoš kući već ga odnijeti službi, kod njih je bio pohranjen. Imao sam u Francuskoj sestru i rođake kod kojih sam išao svake godine. Jedan od razloga zašto sam išao bio je da me obuku, da mi kupe odjeću. A kada se dobivao pasoš prije putovanja, moralo se potpisati obrazac u kojem je pisalo da ćete obavijestiti službu ako dođete u kontakt s pripadnicima ekstremne emigracije”, kazao ej Mesić dodavši da to nije bila suradnja.