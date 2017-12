STIŽU REAKCIJE NA NAJNOVIJU TODORIĆEVU PRIJETNJU TUŽBOM: ‘Ovakve najave sigurno će stvoriti nervozu’

Najavu Todorićeve arbitražne tužbe komentirali su danas Vesna Škare Ožbolt i Peđa Grbin.

Ivica Todorić, pitanje je vremena, podići će arbitražnu tužbu zbog Zakona o Agrokoru, otkrili su jučer njegovi odvjetnici u razgovoru za N1. Jadranka Sloković objasnila je da bi taj postupak otprilike trebao izgledati kao arbitraža između Ine i MOL-a.

Najavu međunarodne arbitražne tužbe jutros je komentirala bivša ministrica Vesna Škare Ožbolt.

Škare Ožbolt: ‘Izabrali manje zlo’

“Pa i ranije se to spominjalo kao mogućnost. Radi se o taktici, vjerojatno će otvoriti više postupaka. Todorić ima osigurana sredstva tako da si može mnogo toga priuštiti”, smatra bivša ministrica.



Na pitanje koliko bi takav jedan postupak stvorio problema, Škare Ožbolt kaže:

“Lex Agrokor je bio solucija izabiranja manjeg zla. Pitanje je što bi se dogodilo da ga nije bilo. Trebalo je u to vrijeme uzeti pod kontrolu. Koliko je to dobro ili ne, danas je teško reći. Došlo je do stabilizacije sustava. Slijedi nagodba na kojoj se intenzivno radi. Ovakve najave sigurno će stvoriti nervozu”.

Grbin: ‘Todorićevo ponašanje je smiješno’

SDP-ov zastupnik Peđa Grbin nema mnogo informacija o najavi arbitražne tužbe.

“Niti znamo gdje planira pokrenuti tužbu, niti znamo koje su osnove toga, a ono što znamo je da je upravo Ivica Todorić taj koji je potpisao da se pokrene lex Agrokor”, izjavio je Grbin.

“Očito je došlo do svađe između Todorića i njegovih dojučerašnjih pokrovitelja iz HDZ-a pa sad piše blog. Njegovo ponašanje je u zadnje vrijeme blagorečeno smiješno. Ako ima nešto čime može potkrijepiti svoje tvrdnje, neka to učini jer u protivnom samo pojaćava položaj Andreja Plenkovića i Martine Dalić“, kaže SDP-ovac.