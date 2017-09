STIŽU NOVI RATNICI: Izmjenama zakona Ministarstvo omogućava status branitelja za još nekoliko stotina ljudi

Prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima omogućit će pripadnicima naoružanih odreda Narodne zaštite, ali i još neki građanima da ostvare status branitelja što do sada nisu mogli.

Čak 22 godine nakon završetka Domovinskog rata opet stižu novi ratnici. Naime, prema najavljenim zakonskim izmjenama Ministarstva hrvatskih branitelja postojeći broj od 505.694 branitelja povećat će se za “nekoliko stotina”.

Prijedlogom Zakona o hrvatskim braniteljima ponovno se “omogućava ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata”, što nije bilo moguće od 2009. godine. HDZ, koji je tada vjerovao da su branitelji imali dovoljno vremena za reguliranje statsusa danas je promijenio mišljenje pa će sada oni koji “ispunjavaju uvjete” moći ponovno ostvariti taj status.

U Ministarstvu navode kako po važećem zakonu status branitelja “mogu ostvariti samo oni pripadnici naoružanih odreda Narodne zaštite koji su u njima proveli najmanje pet mjeseci do 24. prosinca 1991. godine”, dok će novi zakon omogućiti stjecanje braniteljskog statusa “pripadnicima naoružanih odreda NZ izravno angažiranim u borbenom sektoru minimalno 100 dana od 30. srpnja 1991. do 31. prosinca 1991. godine; pripadnicima naoružanih odreda NZ izravno angažiranim u borbenom sektoru, a koji su smrtno stradali, zatočeni ili nestali u razdoblju od 30. srpnja 1991. do 31. prosinca 1991. godine, bez obzira na broj dana sudjelovanja u obrani suvereniteta RH”.



Na temelju broja osoba koje su im se već obratile jer su pokušale ostvariti status vjeruju da će se broj branitelja povećati za nekoliko stotina.

Osim pripadnika NZ-a, status branitelja moći će ostvariti i ostali zainteresirani građani koji ispunjavaju uvjete ili imaju uvjerljive veze, piše Slobodna Dalmacija