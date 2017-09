STIŽU IZUZETNO KIŠNI DANI I ZAHLADNJENJE: ‘U nekoliko sati past će količina koja je nedavno potopila maksimirski stadion’

Dijelovi Hrvatske proteklih se dana nose s posljedicama obilne kiše koja je donijela poplave i bujice na nekoliko područja u Zemlji. Sljedećih dana ponovno će biti obilnih oborina, najavila je meteorologinja RTL televizija Dunja Mazzocco Drvar.

Sjeverni Jadran i ovog će vikenda doživjeti velike količine obnorine, posebno u Rijeci i na Kvarneru pa valja računati na vodu na kolnicima i smanjenu vidljivost na cesti. Već sutra ujutro bit će kiše, no nastavk petka bit će u većini zemlje suh. Istok Hrvatske i Zagora bit će pretežno sunčano i topli, temperatura zraka bit će oko 21 stupanj. Zapad će biti oblačniji i svježiji, tijekom dana će biti maksimalno 13, dok će u središnjoj Hrvatskoj temperatura narasti do 16 stupnjeva. Kraj petka donosi snažnu i obilnu kišu, i to u unutrašnjosti Istre te u riječkom zaleđu, gdje će padati i tijekom cijele subote, prognozira RTL-ova Mazzocco Drvar.

Obilne oborine

Kiša će u subotu ujutro padati na svim graničnim područjima sa Slavenijom, a poslijepodne i u Gorskom kotaru, Lici te velikom dijelu središnje Hrvatske. Puhat će i pojačan sjeverozapadni vjetar. Nakon ugodne temperature od 20 stupnjeva, ponovno će zahladiti.

U Slavoniji i unutrašnjosti Dalmacije i dalje će biti suho i neuobičajeno toplo. U rano popodne ponegdje će temperatura porasti i do 28 stupnjeva Celzijevih pa će biti i vruće.



Kiša će u zapadnim područjima ojačati te će u tek nekoliko sati pasti između 20 i 40 litara po četvornom metru, što je količina koja je nedavno potopila maksimirski stadion, prognozira Mazzocco Drvar.

Veliki izljevi na jugu

Oborine će se u nedjelju proširiti i na jug, gdje će biti obilnih izljeva, ali i na istok zemlje gdje se očekuje najmanje između pet i deset litara po četvornom metru. Uz kišu i neugodan jugozapadni vjetar, nedjelja će biti svježa.

Na moru će biti kišno, ponajviše na sjevernom Jadranu, posebno oko Rijeke. Od danas pa do kraja vikenda na širem riječkom području očekuje se između 110 i 200 litara kiše po četvornom metru, dok će na sjevernom Jadranu pasti od 50 do 100 litara.

Narančasto upozorenje za sjeverni Jadran

Izdano je narančasto upozorenje za područje sjevernog Jadrana, a odnosi se baš na kišu koja bi mogla izazvati bujice, izljeve manjih vodotokova i skupljanje kiše na kolnicima te platoima koji nemaju dobru odvodnju.

Kiša će na području Rijeke i Kvarnera padati gotovo neprestano, a puhat će i vjetar – u subotu prolazno pojačana tramontana, a u nedjelju neugodan pulenat zbog kojih će valovi rasti i do jednog metra. Temperatura će se kretati između 15 i 18 stupnjeva.

Stiže zahladnjenje

U noći na nedjelju i u nedjelju na moru se očekuje jaka kiša, prijepodne u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, a poslijepodne na jugu. Zbog oluja i vjetra osjetno će zahladnjeti te će se temperatura s jutarnjih 24 stupnja spustiti ispod 18.