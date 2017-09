KRAJ GUŽVI NA ŠALTERIMA: Vozačka dozvola nije jedina, evo do kojih ćemo sve dokumenata uskoro moći preko interneta

Uvođenjem nove usluge, kojom građani u redovitom postupku od ponedjeljka mogu od kuće zatražiti izdavanje vozačke dozvole, trebale bi se barem u tom dijelu smanjiti gužve ispred šaltera, rekao je u srijedu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, dodavši da već rade na elektroničkoj prometnoj dozvoli, a u planu im je i putovnica.

“Tu nema zastoja, stvar je krenula, živimo u 21. stoljeću i Hrvatska će sigurno pratiti trendove“, rekao je Davor Božinović na konferenciji za novinare u Ravnateljstvu policije, gdje je s ministrom uprave Lovrom Kušćevićem predstavio novu uslugu u sustavu e-Građani.

MUP KONAČNO UVEO VELIKU PROMJENU: Od danas više ne morate čekati u redovima za izdavanje vozačke dozvole

Ustvrdio je da se prvim projektom, podnošenjem elektroničkog zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole koji je u dva dana podnijelo 13 građana, postiže zajednički cilj policije, MUP-a i građana da se riješe gužve ispred šaltera u policijskim postajama i upravama. Osim toga, dodao je ministar, novim koracima u procesu modernizacije generalno se transformira odnos između institucija i građana.



Digitalizacija javne uprave

Ministar uprave Lovro Kušćević rekao je da je jedna od temeljnih politika Vlade, kad se priča o službeničkom sustavu, digitalizacija javne uprave.

“Svjedoci smo da sugrađani, poduzetnici, obrtnici svakodnevno obilaze brojne šaltere ne bi li dobili dokument ili potvrdu potrebnu za svakodnevni život ili poslovanje“, rekao je Kušćević. Dodao je da radi smanjenja opterećenje na šalterima Vlada intenzivno provodi projekt digitalizacije javne uprave kroz sustav e-građanin koji danas nudi 41 vrstu dokumenata koje građani mogu dobiti na računalu.

Cilj je, najavio je Kušćević, iz godine u godinu povećavati te funkcionalnosti kako bi došli na troznamenkastu brojku i omogućili građanima dobivanje tih dokumenata “od kuće” , dok je konačni cilj uvesti cijelu državnu upravu i sustave javne uprave u “cloud” kako građani ne bi ni kod kuće trebali printati te dokumente, već bi ih sami službenici povlačili iz sustava.

Dokumenti za dijete od kuće

Kušćević je najavio da će do kraja godine pustiti u sustav e-Novorođenče, gdje će se za dijete moći obaviti prijava u maticu rođenih i knjigu državljana te prijava prebivališta i zdravstvenog osiguranja, dok će iduće godine predstaviti projekt e-Poslovanje namijenjen poduzetnicima i obrtnicima.

Planira se također i uvođenje sustava e-pristojbe kojim će se sva davanja moći plaćati elektroničkim putem, umjesto skeniranja i slanja uplatnica.

Ministar uprave kaže kako nastoje animirati što više državnih tijela i jedinica lokalne samouprave da se uključe u taj projekt. Danas imaju nešto manje od 500 tisuća korisnika sustava e-Građani, a cilj im je da blagodati tog sustava građani koriste u što većoj mjeri.

Ministar unutarnjih poslova Božinović kazao je da će se korištenjem sustava e-Građanin riješiti gužvi i osloboditi brojne sate koje građani troše na čekanje izdavanje dokumenata. Samo za izdavanje vozačke u prosjeku se čeka u policijskim postajama do 30 minuta, a u policijskim upravama do jednog sata, a godišnje se podnosi 250 tisuća zahtjeva godišnje. Božinović kaže da zbog toga neće posao izgubiti djelatnice na šalterima već će one dobiti posao koji je za njih primjereniji.

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se u 12 koraka, a početna stranica je središnji državni portal. Da bi koristili uslugu e-Građani, korisnici se trebaju registrirati u taj sustav i moraju imati elektroničku osobnu iskaznicu s potpisnim certifikatima.