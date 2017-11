PRIPREMITE SE ZA DRASTIČNU PROMJENU VREMENA: Stiže veliko pogoršanje – provjerite detaljnu prognozu za idući tjedan

Vrijeme je danas pretežno ili djelomice sunčano te u većini krajeva suho, no nakon toplog vikenda, upozoravaju meteorolozi, stiže velika promjena vremena.

DHMZ javlja da će danas ujutro i prijepodne u nizinama unutrašnjosti biti prisutni magla i niski oblaci.

Magla od jutra smanjuje vidljivost, HAK upozorava vozače

Magla jutros smanjuje vidljivost i usporava vožnju u većem dijelu unutrašnjosti, javlja HAK. Ima je i na autocestama: A1 između Zagreba i Bosiljeva te tunela Mala Kapela i Sveti Rok, A2 Zagreb-Macelj između Krapine i Zaprešića, A3 Bregana-Lipovac, A4 Goričan-Zagreb između Brezničkog Huma i Zagreba, A5 Osijek-Sredanci, A6 Rijeka-Zagreb između tunela Tuhobić i čvora Bosiljevo 2 i A11 Jakuševec-Lekenik, javio je Hrvatski autoklub (HAK) u 7 sati.

HAK vozače poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.



Iznadprosječno toplo vrijeme tijekom vikenda

Od sredine dana na sjevernom Jadranu očekuje se postupno naoblačenje uz mogućnost za mjestimice malo kiše, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar na kopnu slab, poslijepodne ponegdje umjeren južni i jugoistočni, a na Jadranu će nakon slabe do umjerene bure danju puhati jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva.

I sutra će se nastaviti iznadprosječno toplo vrijeme za studeni. Bit će promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, a u većini krajeva uglavnom suho.

Ujutro u nizinama mjestimice se očekuje kratkotrajna magla, a u drugom dijelu dana na zapadu zemlje može pasti malo kiše. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako, mjestimice olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 15 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C, javlja DHMZ.

Od ponedjeljka pogoršanje u cijeloj zemlji

Početak idućeg tjedna ipak će donijeti promjenu vremena. Već u ponedjeljak očekuju se obilne kiše gotovo u cijeloj zemlji. Obilnije padaline očekuju se u gorju. Kiša i ružno vrijeme nastavit će se i do kraja tjedna, a doći će i do pada temperatura u odnosu na one od vikenda.

U Zagrebu će tako najviša temperatura u nedjelju biti 17 stupnjeva Celzijevih, dok će se već u ponedjeljak spustiti na 9, a slična će biti i do kraja tjedna.

U sjevernom dijelu zemlje također će kišiti cijeli tjedan, a najviše temperature u Varaždinu bit će do 10 studnjeva. U petak bi jutarnja temperatura mogla još dodatno pasti pa će biti samo 2 stupnja .

Kišit će cijeloga tjedna i u Istri, no tamo će temperature biti nešto više. U Puli će tako sa 17 stupnjeva za vikend, u ponedjeljak temperatura pasti za samo jedan stupanj, no idućih se dana očekuje najviša temperatura od 13-14 stupnjeva.

Ni Dalmacija neće biti pošteđena obilnih kiša. U Splitu temperature neće zamjetno pasti, no kišit će cijeli tjedan.

Nešto manje kiše očekuje se na istoku zemlje. Prognoza za Osijek tako predviđa naoblaku već od sutra, a kiša se očekuje u ponedjeljak. U utorak je predviđena naoblaka uz sunčana razdoblja, a kiša bi se trebala nastaviti u srijedu. U četvrtak se opet očekuje prestanak oborina, no nastavit će se oblačno, a kiša bi uz nešto niže temperature trebala nastaviti u petak.