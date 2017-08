STIŽE VELIKA PROMJENA VREMENA: Na Jadranu će udarati olujna bura, temperature padaju i za više od 10 stupnjeva

U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, no poslijepodne i osobito navečer sa zapada jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom; najviša dnevna temperatura između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

Ponegdje može biti i izraženijeg grmljavinskog nevremena praćenog pojačanim vjetrom. Tijekom noći na nedjelju kiše će biti u većem dijelu zemlje, jedino će se na jugu zadržati uglavnom suho. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a navečer će na sjevernom dijelu zapuhati bura, navodi se u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za danas, 19. kolovoza.

Sutra bi u prvom dijelu dana trebalo biti oblačno uz kišu i lokalne pljuskove, a poslijepodne se očekuje postupni prestanak oborine i razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti. Bit će razmjerno vjetrovito, na kopnu uz umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu jaku i ponegdje olujnu buru. Najniža temperatura zraka od 10 do 15 u unutrašnjosti, na istoku i do 18, a na Jadranu između 18 i 23, na jugu do 26 °C. Danju osjetno svježije nego proteklih dana s najvišom temperaturom od 18 do 23 na kopnu te od 25 do 30 °C uz obalu i na otocima.





Idući bi tjedan nakon kiše za vikend ipak trebao biti sunčan. Početak tjedna u Zagrebu bit će nešto svježiji od ovog tjedna ali ipak topao, a krajem tjedna temperature bi opet mogle porasti na više od 30 stupnjeva.

U Slavoniji će početkom tjedan još biti nešto naoblake, a temperature tamo ne bi trebale biti tako visoke. DHMZ javlja će u Osijeku do četvrtka biti najviše 24 stupnja, a krajem tjedna očekuju se najviše temperature do 28 stupnjeva Celzijevih.

Na moru također idući tjedan neće biti nesnosnih vrućina pa se tako u Splitu očekuje maksimalno 28 stupnjeva idućeg tjedna.