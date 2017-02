DANAS STIŽE POGORŠANJE VREMENA: Temperatura pada, a očekuju nas kiša, ali i snijeg

Nakon nekoliko suhih i toplih dana Hrvatsku ponovno očekuje promjena vremena – kiša, snijeg i pad temperature.

Meteorolozi za danas prognoziraju umjereno do pretežno oblačno. Povremeno kiše, lokalno i grmljavine bit će već prijepodne na sjevernom Jadranu i zapadnim krajevima, a do kraja dana i u ostalim predjelima. Uz zahlađenje kasno poslijepodne i u noći na subotu u gorju se očekuje snijeg, te snježni pokrivač. Malo snijega može ponegdje biti i u nizinama. Na sjevernom Jadranu i u gorskim područjima mjestimice će biti obilnih oborina. Umjeren i vrlo jak jugozapadnjak i jugo prema kraju dana i u noći će okrenuti na sjeveroistočni vjetar, a na sjevernom i srednjem Jadranu na buru, ponegdje i olujnu. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom od 11 do 17°C,ali se poslijepodne i navečer očekuje zahlađenje.

U subotu postupno razvedravanje, no ne zadugo

U subotu će doći do postupnog razvedravanja sa sjeverozapada pa će u većem dijelu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti pretežno ili djelomice sunčano. Uz više oblaka u gorskim krajevima još je ujutro moguć snijeg, a kiše i susnježice još može biti i na istoku zemlje. Umjereno do pretežno oblačno bit će u Dalmaciji gdje su mjestimice još moguće obilnije oborine, osobito na jugu. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu jaka, na udare i olujna bura, u početku na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura između 0 i 5, na Jadranu od 5 do 10. Najviša dnevna između 3 i 9, na Jadranu od 10 do 14 °C.

Od ponedjeljka ponovno dolazi zatopljenje pa iako se na kopnu ujutro očekuju temperature i do minus 1, dnevno će one doseći i do 12 stupnjeva. Na moru će, pak, najniža iznositi 9 stupnjeva, a najviša 14. Vrijeme će biti poluoblačno.



Kiša i sunce na moru će se smjenjivati i u utorak i srijedu, a temperature će porasti dva do tri stupnja, donosi HRT. Na kopnu će pak u utorak biti poluoblačno s temperaturom do 15 stupnjeva, a onda će u srijedu stići nova kiša te će temperatura pasti na 10.