STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL: Ovaj tjedan bit će jako vruće, temperatura u pojedinim dijelovima Hrvatske ide do +36!

Nakon perioda vrlo nestabilnog vremena koje je donijelo olujno nevrijeme diljem zemlje te veliku količinu oborina sljedeći dani donose mirniju i stabilniju atmosferu.

Ponovno će prevladavati većinom suho i pretežno sunčano vrijeme, a bit će sve toplije. U četvrtak se ponovno povećava vjerojatnost toplinskog vala, javlja HRT.

Utorak će većinom biti suh, no u unutrašnjosti će i dalje biti oblaka, posebno u poslijepodnevnim satima. U Slavoniji, Baranji i Srijemu danas će biti toplije nego jučer. Središnju Hrvatsku također očekuje sunčano prijepodne te oblačnije nebo poslijepodne. Do kraja tjedna temperatura na kopnu popet će se do visokih 36 stupnjeva. Tek nešto manje toplo bit će u gorju, a u Gorskom kotaru može pasti i malo kiše.

Pravo ljetno vrijeme

Sjeverni Jadran također će biti okupan suncem, tek će ujutro puhati umjerena do jaka bura, a poslijepodne maestral. Jutarnja temperatura od 18 do 22, a poslijepodnevna će se penjati sve do 29 stupnjeva. Do kraja tjedna taj dio Hrvatske grijat će se na temperaturama oko 30 stupnjeva.



U Dalmaciji će danas biti toplije nego jučer, čak i vruće uz tek poneki oblak. Ujutro bura, a zatim maestral, pa će more biti malo do umjereno valovito.

Jug Hrvatske također će uživati u stabilnim vremenskim prilikama, bit će iznadprosječno toplo, uglavnom vruće, prenosi HRT. Do kraja tjedna temperatura će se popeti na 34 stupnja Celzijeva.

Vruć tjedan

Nastavak tjedna bit će vruć. Na kopnu od četvrtka možemo očekivati toplinski val. Prevladavat će sunčano vrijeme, uz prolazno umjerenu naoblaku. Vjerojatno za malo kiše postoji tek u gorju.

Na obali će biti sunčano, no vikend donosi oblake pa je na sjevernom dijelu Jadrana moguć pokoji kratkotrajni pljusak. Sve u svemu, čeka nas znatno topliji tjedan od prosječnog za ovo dobra godine.