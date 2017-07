STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL, A S NJIME I BURA: Bit će neizdrživo vruće, a Dalmaciji prijete novi požari

Nakon prolaznog osvježenja proteklih dana, kada je temperatura zraka, barem na kontinentu, bila sasvim podnošljiva, stigao je novi toplinski val koji ponovno donosi temperature znatno iznad 30 stupnjeva Celzijevih, ali i opasnost od novih požara.

Prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) kaže kako će sutra biti pretežno sunčano i suho te vruće i vrlo vruće.

U unutrašnjosti poslijepodne i navečer moguća je mala do umjerena naoblaka uz mogućnost ponekog lokalnog pljuska i grmljavine, ponajprije u najzapadnijim krajevima. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu mjestimice do umjeren jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 17 do 23, a najviša dnevna od 31 do 36 stupnjeva Celzijevih. Jedino će u gorju biti malo niža.



Pretežno sunčano i vruće, a u unutrašnjosti i vrlo vruće bit će, prema prognozi DHMZ-a, i u danima predstojećeg vikenda.

U petak i subotu na kopnu će povremeno biti umjerene naoblake, a u petak može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu poslijepodne mjestimice umjeren jugozapadni. Temperatura zraka bit će u porastu. Jutarnje temperature bit će od 17 u središnjoj Hrvatskoj do 24 na Jadranu, a najviše od 32 do čak 36 stupnjeva Celzijevih koliko bi moglo biti u nedjelju na istoku Hrvatske.

Meteorologinja Tea Blažević za N1 televiziju kaže kako kiše zasad nema na vidiku te da će novi toplinski val, zbog prodora afričkog zraka u južnoj struji, iz dana u dan biti sve izraženiji.

Kako stvari sada stoje, u prvom dijelu idućeg tjedna zapuhat će bura, što bi moglo biti vrlo opasno u slučaju eventualnih požara na priobalju, napose u Dalmaciji.

Konkretno, za područje Splita do sljedećeg utorka uz temperature i do 33 stupnja Celzija, nema na pomolu značajnije naoblake, a time ni kiše. No, upozorava meteorologinja Blažević, iako bi pomogla u gašenju požara, prva obilna kiša na području Dalmacije mogla bi prouzročiti veliku katastrofu jer je na nekim područjima vegetacija posve uništena u požarima i postoji opasnost erozije tla.

DHMZ je izdao i petodnevno upozorenje na toplinske valove. Sutra će u većini krajeva opasnost od toplinskog vala biti umjerena, izuzev za područje Karlovca gdje će biti velika. U petak će velika opasnost, osim na karlovačkom, biti i na području Zagreba i Knina. Velika opasnost od toplinskog vala tijekom vikenda bit će na području Zagreba, Osijeka, Karlovca i Knina, dok će na drugim područjima biti umjerena. Crvenog toplinskog alarma, odnosno vrlo velike opasnosti od visokih temperatura po zdravlje građana u idućih pet dana neće biti. No, oprez i mjere zaštite potrebni su već i kod umjerene, a svakako i kod velike opasnosti.

