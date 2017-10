STIŽE NAM PRVI SNIJEG! Uživajte dok možete, čeka nas velika promjena vremena. Vakula objavio dugoročnu prognozu

Već sutra nas očekuju pljuskovi, naoblaka i grmljavina. Nakon kratkog razvedravanja u srijedu kreće novo zahlađenje koje će donijeti i prvi snijeg.

U uorak će biti umjereno i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru već od jutra, a od sredine dana i u ostalim krajevima. Lokalno obilnije oborine moguće su u krajem dana i u noći na srijedu na Kvarneru, u Lici, te na sjeveru Dalmacije. Vjetar ponegdje umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9, na Jadranu od 13 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 °C. piše DHMZ.

U srijedu i četvrtak u unutrašnjosti barem djelomice sunčano. U srijedu ujutro više oblaka ponegdje uz malo kiše na istoku, a u četvrtak prema kraju dana na zapadu.



U isto vrijeme i na Jadranu slijedi razvedravanje, ali u Dalmaciji prijepodne još mjestimice kiša. U četvrtak pretežno sunčano uz umjereno i jako jugo, ali na sjeveru uz lokalne pljuskove.

Od petka pogoršanje i prvi snijeg

U unutrašnjosti u petak novo jače naoblačenje s kišom i grmljavinom. Ponegdje može biti obilnije kiše, a u gorju mjestimice i malo snijega. U subotu postupno smirivanje vremena. U četvrtak će puhati umjeren jugozapadnjak, a u petak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu u petak promjenljivo i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom, a ponegdje pljuskovi mogu biti izraženiji. Na sjevernom dijelu zapuhat će umjerena i jaka bura. U subotu još malo kiše može pasti uglavnom u Dalmaciji.

Dugoročna prognoza Zorana Vakule

Za razliku od gotovo izvrsnih dugoročnih prognoza za ljeto, pa i mnogobrojne sezone i mjesece prije njega, dugoročne prognoze za rujan, unatoč ukazivanju na nužnost opreza zbog veće nepouzdanosti nego inače – prilično su razočarale, i to manje za temperaturu, a više za oborinu, za koju je još potkraj kolovoza postojala samo mala vjerojatnost znatnijih rujanskih količina. A rekorda je bilo napretek! Posljedica je to za sada još nedovoljno poznatih uzročnika, za koje će odgovore, barem djelomične, vjerojatno pokazati podrobne analize sljedećih mjeseci, možda čak i godina, piše Zoran Vakula za HRT.

I premda bi nakon ovakvog neuspjeha dugoročne prognoze mogle izgubiti i ono relativno malo ljudi koji u njih “vjeruju”, red je spomenuti najnovije izračune, koji za listopad u većini Hrvatske uporno daju povećanu vjerojatnost manjka ukupne mjesečne količine oborine u odnosu na prosječne vrijednosti, a od studenoga ponovno uglavnom barem malo više nego što je uobičajeno, ili barem oko prosjeka. Naravno, oprez je i dalje nužan jer pouzdanost prognoze nije velika.

Ni za srednju mjesečnu i sezonsku temperaturu zraka ne može se jamčiti, pa ni prognozirati s jako velikom vjerojatnosti ostvarenja prognoze. No, i prema najnovijim je izračunima povećana vjerojatnost pozitivnog odstupanja od prosječne srednje mjesečne temperature zraka za svaki od sljedećih šest mjeseci u većini Hrvatske. Ipak, ne smije se zaboraviti kako su to ipak samo dugoročne prognoze, podložne još mnogobrojnim promjenama.