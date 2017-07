STIŽE LOVA: Porezna objavila da je obračunala povrat poreza građanima, evo kada kreću isplate

Porezna uprava je provela poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2016. godinu. Oko 1.02 milijuna građana trebalo bi dobiti povrat poreza u ukupnom iznosu pd 1.05 milijardi kuna.

Do kraja lipnja proveden je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 1.084.048 poreznih obveznika. Kod ukupno 1.016.486 je utvrđena razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1.052 milijarde kuna, dok je kod ukupno 66.604 građana utvrđena razlika za uplatu poreza i prireza na dohodak u iznosu od 139.38 milijuna kuna, rekli su u Poreznoj.

Isplate tijekom kolovoza

Najavljuju da će isplate više uplaćenog poreza i prireza na dohodak biti izvršene tijekom kolovoza ove godine.

Kao i lani, većina građana ni ove godine nije trebala samostalno podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak za 2016. godinu, već se godišnji obračun poreza i prireza na dohodak za 2016. godinu za njih radi automatski u posebnom postupku.



Ipak, dio građana je do kraja lipnja trebao podnijeti godišnju prijavu za prošlu godinu, a to su primjerice oni građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, pripadnici slobodnih zanimanja i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga, porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku, odnosno oni koji su ostvarili oporeziv dohodak, ali njihov poslodavac ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću i slično.

Prigovori na rješenja najkasnije do kraja srpnja

Građanima kojima se u posebnim postupku utvrdi razlika za uplatu ili povrat Porezna uprava je dužna do 30. lipnja dostaviti privremeno porezno rješenje, a na to rješenje mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Nakon toga, odnosno od početka kolovoza, trebali bi započeti povrati preplaćenog poreza na dohodak za 2016, prenosi N1.