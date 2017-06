STIGLO GROZNO DOBA GODINE ZA HGSS-ovce: Prisjetili su se bizarnih iskustava koja su im priuštili turisti

Hrvatska gorska služba spašavanja doživjela je različite, često smiješne i bizarne situacije prilikom svoga rada, a one su često bile vezane uz neoprezne Čehe, zbog čega je taj narod u Hrvatskoj počeo sloviti za naivne i lakomislene turiste. Radilo se često o tome da je HGSS morao spašavati Čeha koji je isplovio na otvoreno more na luftiću, češke turiste koji su se zaputili na Biokovo bez adekvatne opreme pa su planinarili u japankama i slično.

Iz HGSS-a su ipak priopćili kako se, unatoč čestim medijskim napisima, ne radi samo o Česima, već u čudnovate avanture i nevolje upadaju svi, bez obzira na dob, spol ili naciju. Tu su i sami Hrvati, ali i Slovenci, Nijemci, Poljaci, Mađari, Austrijanci, Talijani i Česi.

Češki ministar izdao upozorenje: ‘Ne precjenjujte vlastite mogućnosti’

Zbog većeg broja nesreća u kojima su sudjelovali upravo češki turisti, tamošnji je ministar vanjskih poslova Lubomir Zaoralek upozorio Čehe da ipak budu oprezniji tijekom godišnjih odmora i dvaput razmisle prije upuštanja u neke pustolovine kako se ne bi dogodile tragedije.



Hrvatska im je najdraža turistička destinacija, a upravo u toj zemlji godišnje pogine oko 10 čeških turista, sve zbog precjenjivanja vlastite snage na planinama i u moru.

Uglavnom se radi o tome da turisti ne shvate razmjere izazova u koje se upuštaju, ali i o čestom precjenjivanju vlastitih mogćnosti.

Vinko Prizmić, pročelnik HGSS-a kaže da medijski napisi o ‘Česima koji isplovljavaju na luftiću’ i slično nisu pretjerani jer se takve tragedije zaista često događaju. Upozorava na rizik i opasnosti:

‘Najveći je rizik kad netko nije svjestan da rizik postoji. Najveći problem tih turista je što je Hrvatska naizgled vrlo ‘pitoma’ zemlja – jednom prosječnom turistu koji je došao na more, bez obzira na nacionalnost, Biokovo doista izgleda vrlo blizu, čak i Brač mu se čini na dohvat ruke i kao da ga je lako na ‘luftiću’ dohvatiti ili čak doplivati do njega. Međutim, to je klopka jer su zapravo obalne planine labirint škrapa, vrtača, strme litice i barijere. To je prostor gdje ste izloženi refleksiji bijelih vapnenačkih stijena s tla, suncu koje nemilordno ‘prži’ odozgo i ukoliko se uputite bez odgovarajuće odjeće i obuče, zaštite od sunca, bez dovoljne količine vode, spoznaje gdje idete i ne držite se uređenih staza ili skrenete s puta, zaista ste životno ugroženi’, rekao je pročelnik službe za spašavanje za Al Jazeeru.

Turisti planinare u japankama, bez vode ili kapa

Često se HGSS suočava i s turistima koji po Velebitu planinare u japankama. Na zahtjevnom i stjenovitom terenu bez hladovine, na 40 stupnjeva, uz opasnost od zmija, turisti neometano šeću. Jedan je 28-godišnji trekker ispričao kako je nedavno upravo u takvim uvjetima na Velebitu susreo njemačke turiste u neprimjerenoj odjeći i japankama. Ističe da je posebno opasno to što su djeca u dobi 10-12 godina bili s roditeljima, a bez adekvatne pripreme ili zaštite.

‘Bili su doslovno u japankama, u majicama s naramenicama, bez rukava, bez vode, kapa, ništa nisu imali sa sobom. Na utrci je bilo nekih 600-700 ljudi i svi koji su prolazili su im davali svoju vodu. Mi smo im isto dali dio svoje vode, čak smo im i bočice ostavili. Sendviče su im ljudi ostavljali. Njima je bilo već kritično jer vjerojatno su već neko vrijeme bili tamo, možda su se i izgubili. Bili su iscrpljeni, sunce ih je ‘ubilo’, ispričao je Nikola za Al Jazeera.

I te su turiste na sigurno dopremili pripadnici HGSS-a, no upozoravaju na još opasnije situacije, zbog čega je potrebna dodatna edukacija.

‘Nije rijetkost da ljudi koji žele otići na planinu visoku 1.200 – 1.300 metara dođu u laganim cipelicama, bez dovoljno vode, bez adekvatne odjeće, obuće i opreme, baterijske svjetiljke ili recimo praznih mobitela. Dosta često dolaze s nekakvim stavom da će ih vodiči paziti cijelo vrijeme, odnosno da će im biti ‘babysitteri’, ne razmišljajući da sve uvijek počinje od osobe koja kreće na izlet i da se za to treba pripremiti’, upozoravaju iz HGSS-a i dodaju da se turisti žele odmoriti i pustiti ‘mozak na pašu’, pa često na odmoru rade stvari koje kod kuće nikad ne bi i precjenjuju svoje mogućnosti.

HGSS: ‘Ozbiljno, proguglajte buru!’

Ipak, ne krive spasioci samo turiste već i lokalce i upozoravaju da je potrebno označiti i urediti područje te staviti upozorenja.

HGSS često i na društvenim mrežama upozorava turiste na opasnosti te ih poziva na dodatni oprez, a vrlo često to čine i na duhovit način. Upozoravaju da, u trenutku kada se na noge stave japanke, mora se isključiti mogućnost planinarenja u istima. Selfiji na rubu litice nisu dobra ideja jer bi to mogla biti posljednja stvar koju ćete učiniti prije nego što otkrijete da je i pad – let. Upozoravaju turiste da također prije izlaska trebaju na Googleu provjeriti što je to bura.