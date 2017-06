STIGLI NAJNOVIJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOSTI: Građani rekli što misle o koaliciji HNS-a i HDZ-a

Dnevnik Nove TV je nakon formiranja nove koalicije HDZ-a i HNS-a, prve takve u povijesti moderne Hrvatske, za koju je 14. Vlada Andreja Plenkovića dobila potporu 78 zastupnika, proveo veliko istraživanje o budućnosti te Vlade, podržavaju li građani taj novi savez, koja je budućnost HNS-a, ali i koliko će novu situaciju iskoristiti SDP te kako.

VEĆINA GRAĐANA NE PODRŽAVA KOALICIJU HDZ-A i HNS-A

Nakon izbacivanja Mosta, HDZ je novog saveznika našao u HNS-u, koji je pak izgubio 4 zastupnika, a koja su i izbačena jer su glasovala protiv takve Vlade. No većina građana to ne podržava, točnije, njih 56 posto misli da smo trebali ići na izbore. Tu novu koaliciju pak podržava 32 posto birača, a 12 posto njih ne zna.





VLADA ĆE ODRADITI CIJELI MANDAT

Ali većina građana misli kako će Vlada i s tako tankom većinom odraditi mandat do kraja, točnije, još tri i pol godine. To misli njih 36 posto. Da će Vlada trajati do jeseni, misli 29 posto ispitanika, a do izglasavanja proračuna u kasnu jesen, misli pak 15 posto građana. Nešto drugo misli 4 posto, a ne zna njih 16 posto.

PREMIJER PLENKOVIĆ U KRIZI ”NAJMUDRIJE“ DJELOVAO

U cijeloj političkoj krizi, koja se mijenjala iz sata u sat, najmudrije su djelovali Andrej Plenković i HDZ, misli to 34 posto ispitanika. 12 posto ispitanika misli kako su ”mudro odigrali” HNS-ovci koji su podržali Vladu, a također 12 posto misli da su ”mudri” bili HNS-ovci koji je nisu podržali. Slijedi Živi zid s 9 posto pa SDP s 8 posto, Bruna Esih 6 posto, Most 5 posto, netko drugi 5 posto, dok ne zna njih 19 posto.

BUDUĆNOST HNS-A – OD KOALIRANJA S HDZ-OM DO SAMOSTALNOG IZLASKA NA IZBORE I SLABOG REZULTATA

33 posto ispitanika misli da će HNS, nakon koalicije s HDZ-om, koalirati s tom strankom na sljedećim izborima i nastaviti djelovanje, a 32 posto ispitanika misli da će HNS izaći samostalno, ali će ostvariti jako slab rezultat. HNS-ovci ce izaći samostalno i ostvariti rezultat kao na sadašnjim izborima, misli 16 posto ispitanika. Nešto drugo misli pak 3 posto ispitanika, dok ne zna njih 16 posto.

HNS KOALIRA ZBOG ”FOTELJA”, A NE REROFMI

HNS se odlučio na koaliciju s HDZ-om samo kako bi sudjelovao u vlasti, misli to 61 posto ispitanika, a kako bi natjerao HDZ na reforme u slučaju obrazovanja, misli pak 18 posto ispitanika. Nešto drugo misli 5 posto, a ne zna 16 posto ispitanika.

SDP NAKON NOVOG PRESLAGIVANJA DOBIVA NOVO VODSTVO

SDP-ovi birači su podijeljeni oko toga što će se dogoditi s tom strankom nakon što je HNS otišao u savez s HDZ-om.

Njih 27 posto misli kako će stranka izabrati novo vodstvo i osnažiti poziciju. Istodobno, njih 23 posto misli da će ostati vodstvo predvođeno Davorom Bernardićem, ali će stranka slabjeti. No i 20 posto birača misli da će stranka s Davorom Bernardićem ojačati svoju poziciju. 12 posto ispitanika misli pak da će SDP izabrati novo vodstvo i oslabjeti stranku. Da će se stranka raspasti, misli tek 2 posto, a ne zna njih 16 posto.

NAPOMENA

Istraživanje je za Novu TV proveo Ipsos, isto je provedeno od 9. do 11. lipnja na stratificiranom slučajnom uzorku od 500 punoljetnih građana Republike Hrvatske. Pogreška mjerenja je +/– 4,4%.