NAPOKON STIGLE SNJEŽNE OBORINE: U Zagrebu jutros izmjereno 10 cm snijega – evo koliko ga ima u ostalim krajevima Hrvatske

Snijeg otežava promet u Lici, Gorskom kotaru, sjevernom dijelu Hrvatskog primorja te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Dugonajavljivane snježne oborine stigle su u noći na srijedu i u bijelo zavile veći dio unutrašnjosti Hrvatske. U većem dijelu zemlje snijeg je padao gotovo cijelu noć pa se stvorio snježni pokrivač.

Najveći snježni pokrivač izmjeren je na Zavižanu, 178 centimetara, dok je u Zagrebu izmjereno 10 centimetara snijega, a na Sljemenu 41 centimetar (11 centimetara novog snijega). Najviše novog snijega noćas je napadalo u Otočcu, čak 30 centimetara – čime je ukupni snježni pokrivač narastao na 53 centimetra. Snijeg je padao i u ostalim krajevima Hrvatske, pogotovo u gorju. Tako je u Delnicama izmjereno 20 centimetara novog snijega (ukupno 86 cm) i Gospiću 26 centimetara nvoog snijega (ukupno 52). U Karlovcu je izmjereno 25 centimetara (12 cm novog), u Krapini 12 centimetara, na Plitvicama 57 centimetara (17 cm novog), u Sisku 9 centimetara (4 cm novog).

Danas će u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s oborinom. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji mjestimice i obilnija uz moguću grmljavinu. Na kopnu većinom susnježica i snijeg, uz stvaranje novog snježnog pokrivača, osobito u gorskim krajevima.



Moguća ledena kiša

Moguća je i kiša koja se smrzava na tlu, ponajprije ujutro u gorskim predjelima i Slavoniji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, u Dalmaciji jako i olujno jugo, poslijepodne u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, prijepodne na udare i olujna.

Najviša dnevna temperatura između -1 i 3, u istočnim krajevima i na Jadranu uglavnom između 7 i 13 °C.

Sutra u unutrašnjosti pretežno, a na Jadranu promjenjivo oblačno. Povremeno slabe oborine, na Jadranu kiša, a u unutrašnjosti susnježica i snijeg. Poslijepodne na sjeverozapadu moguće djelomično razvedravanje.

Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, u početku na jugu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između -3 i 2, na Jadranu od 3 do 8, a najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu između 9 i 12 °C.

Zimski uvjeti otežavaju promet

Snijeg otežava promet u Lici, Gorskom kotaru, sjevernom dijelu Hrvatskog primorja te središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a po mokrim i skliskim kolnicima od kiše vozi se u Istri, Dalmaciji i dijelu Slavonije, javlja HAK. Na širem području Gračaca pada ledena kiša. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima kroz unutrašnjost.

Zimski su uvjeti te je zabranjen promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostale obvezna zimska oprema na cestama u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uključujući autocestu A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Bosiljeva 2, državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar između Zdihova i Rijeke, autocestu A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Maslenica i državnu cestu DC1 na dionici Trakošćan-Krapina- Zaprešić-Jastrebarsko-Karlovac-Grabovac-Udbina-Gračac-Knin i autoceste A7 između GP Rupa i čvora Diračje, A2 Zagreb-Macelj između čvorova Jankomir i Trakošćan te A4 Goričan-Zagreb između čvorova Breznički Hum i Goričan (do GP Goričan i mosta Mure-stari GP Goričan).

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice u oba smjera. Obilazak za ostale skupine (osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama) je starom cestom kroz Gorski kotar (DC3).

Trenutno nema prohodne ceste za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci i Dalmaciji i obratno.

“Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme”, ističu iz HAK-a.