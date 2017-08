STIGLA PROMJENA VREMENA: Oblaci zamračili ulice, stigla i kiša s grmljavinom, ulice poplavljene

Najavljivana promjena vremena je stigla. U Zagrebu se naoblačilo, a u nekim je dijelovima grada već pala i kiša.

Promjena vremena ponegdje je već popraćena i grmljavinom , a i temperatura je počela padati. U zapadnom dijelu grada, neke prometnice su pod vodom, posebno križanje Aleje grada Bolonje i Ulice Velimira Škorpika u podvožnjaku, gdje je na cesti veća količina vode.

Kiša je za danas najavljena na zapadu zemlje, osobito u drugom dijelu dana. Najsunčanije i uglavnom suho zadržalo se u Dalmaciji, naročito južnoj. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a na Jadranu od 31 do 35 °C.

Ova promjena vremena ipak ne bi trebala biti dugotrajna. Već sutra očekuju se ponovno visoke temperature, a kiša se ne bi trebala nastaviti, javlja DHMZ.



U noći i ujutro u unutrašnjosti i na južnom Jadranu očekuje se mjestimice umjerena naoblaka, a uglavnom na jugu lokalno još može biti kiše ili pljuskova. No u nastavku dana posvuda će biti pretežno sunčano i suho. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a zatim će slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 31 °C.

Slično bi se vrijeme trebalo nastaviti i do kraja tjedna.