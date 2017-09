STIGLA KIŠA, TEMPERATURA PADA, NO… Nestabilno vrijeme donosi promjene, evo što nas očekuje ovog vikenda

Promjena vremena danas je zahvatila cijelu zemlju, stigla nam je kiša, a temperature su u padu. No, već sutra očekuje se ponovno sunčanije i toplije vrijeme, ali ne posvuda suho.

Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjereno do znatno oblačno, osobito poslijepodne i navečer povremeno s kišom, a moguća je i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, a dnevna između 18 i 21 °C.

U središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka tijekom dana se neće znatnije mijenjati, bit će uglavnom između 13 i 19 °C.

U gorju i na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, često u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, koji će ponegdje biti i izraženiji. Mjestimice su moguće nevere te obilnija oborina, uz i više od 50 litara kiše po četvornome metru u kratkom vremenskom razdoblju. Puhat će umjereno, ponegdje i jako jugo koje će tijekom poslijepodneva okrenuti na umjerenu do jaku buru. More će biti umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru uglavnom od 15 do 17 °C, u unutrašnjosti Istre 11 do 14 °C, a najviša dnevna od 21 do 23 °C. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 °C, a najviša dnevna od 14 do 17 °C.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije promjenjivo oblačno, osobito u drugom dijelu dana uz kišu i grmljavinu. Ponegdje je moguća i obilnija oborina. Uz umjereno i jako jugo more će biti većinom umjereno valovito. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 15 do 17 °C, na obali i otocima od 19 do 21 °C, a dnevna između 24 i 27 °C.

Na jugu Hrvatske u početku barem djelomice sunčano, zatim sve oblačnije, uz mogućnost kiše, uglavnom u obliku pljuskova prećenih grmljavinom. Puhat će umjereno, prema otvorenome moru i jako jugo, uz koje će more biti uglavnom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka 19 do 22 °C, u unutrašnjosti i oko 16 °C, a najviša poslijepodnevna 25 do 27 °C.

Vikend prognoza

Kako navode prognostičari HRT-a, u petak se u unutrašnjosti očekuje djelomično razvedravanje, uz porast temperature, a kiše će još biti uglavnom u gorju i na istoku. U subotu djelomice sunčano, ali nestabilno, mjestimice uz pljuskove, te još malo toplije. U nedjelju sa zapada novo naoblačenje s kišom, ponegdje i grmljavinom.

Na Jadranu do kraja tjedna promjenjivo, uz sporadičnu kišu i grmljavinu. Uz izraženije pljuskove ponegdje je moguća i obilnija oborina, osobito u Dalmaciji. Puhat će slabo do umjereno, u nedjelju mjestimice i jako jugo, na sjevernom dijelu u petak prijepodne prolazno bura.