STIER ZBOG HNS-a PODNIO PA POVUKAO OSTAVKU? Plenković je već imao spremnu zamjenu, ali Jandroković tvrdi: ‘Ne očekujem probleme…’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je danas kako između HDZ-a i HNS-a postoje razlike, ali da je za građane važnija politička stabilnost te naglasio kako u toj suradnji ne očekuje probleme.

“Ne očekujem probleme. Nekad većina može biti komotna, kao što smo je imali donedavno, pa se pokazala nestabilna. Ovdje se radi o dosta kvalitetno pripremljenoj suradnji, suradnji na zdravim nogama i siguran sam da će 78 zastupnica i zastupnika vrlo promišljeno i razborito sudjelovati u radu i očuvati parlamentarnu većinu u iduće tri i pol godine”, odgovorio je na pitanje novinara je li saborska većina od 78 ruku ‘pretanka’ i očekuje li probleme.

Jandroković je ustvrdio da se ta suradnja ne temelji na onom što je različito nego na onome što ih povezuje.





Politička stabilnost donosi gospodarski rast i kvalitetniji život

“Nakon političke nestabilnosti koja nam se dogodila u proteklom razdoblju, moramo tražiti nove modele suradnje. Zatvarati se u ideološke blokove koji očito ne mogu formirati većine u parlamentu ni s lijeve niti s desne strane znači generirati nestabilnosti u idućem razdoblju. Odlučili smo se na ovaj iskorak jer smatramo, da uvažavajući razlike koje postoje između HDZ-a i HNS-a, postoji puno važnih tema za građane koji će im osigurati političku stabilnost, a time i gospodarski rast i razvoj i ostale preduvjete da bi kvalitetnije živjeli”, rekao je Jandroković.

Pojasnio je kako su nužni određeni kompromisi kako bi se osigurala stabilnost ukoliko je nemoguće da samo desni ili samo lijevi formiraju vlast.

“Civilizirano je da oni koji različito razmišljaju traže načina kako surađivati i traže kompromis. Oni koji zagovaraju rješenja koji ne uvažavaju one druge i koji onemogućavaju da se surađuje s onima koji o određenim stvarima drugačije razmišljaju, mislim da ne rade dobro za Hrvatsku”, ustvrdio je Jandroković.

Klasične podjele više ‘ne drže vodu’

“Živimo u vrlo složenim okolnostima u Hrvatskoj i globalno i one klasične podjele očito više – ne drže vodu. Moramo tražiti nove modele suradnje pritom ne tražeći od drugoga da se mijenja. HDZ ostaje onakav kakav jest, stranka desnog centra, kao što i HNS jest liberalna stranka. Svatko će u tu suradnju unijeti svoje različitosti, no postoje područja u interesu hrvatskih građana na kojima želimo surađivati i to je model i smisao ove suradnje”, ustvrdio je Jandroković.

Jandrokovića su novinari pitali i očekuje li probleme u HDZ-u budući da je, prema pisanju Novog lista, Davor Ivo Stier najprije pripremio ostavku pa je povukao.

“Ne očekujem probleme, a medijska nagađanja ne bih htio komentirati”, odgovorio je.

Naime, kako je danas objavio Novi list, Davor Stier je u ponedjeljak, prije nego što je otputovao u SAD, kuvertirao ostavku na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova, kao i na dužnost političkog tajnika HDZ-a. Razlog je bila Plenkovićeva izražena namjera da HNS uvede u Vladu, što je bila kap koja je prelila čašu Stierovog nezadovoljstva premijerovim političkim potezima. On je napisao ostavku, ali je nije htio objaviti prije povratka iz New Yorka gdje je sudjelovao u raspravi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o izvještaju predsjednika Haškog suda Carmela Agiusa. Navodno je Plenković u međuvremenu već donio odluku da Stiera na mjestu ministra zamijeni Marija Pejčinović Burić, državna tajnica u resoru vanjskih poslova. No, kad se Stier u četvrtak vratio u Hrvatsku obavio je još jedan razgovor s premijerom i nakon njega je povukao ostavku.

Novi list doznaje kako je Stierov plan bio da ubuduće bude samo saborski zastupnik parlamentarne većine. Pitanje je je li Stier trajno prelomio da želi ostati u Vladi s HNS-om ili je samo odgodio svoj odlazak.

Distancirao se od premijera

Da između njega i Plenkovića opet nešto nije u redu moglo se zaključiti i u nedjelju navečer, kad se već znalo za HDZ-ovu ponudu HNS-u. Naime, tada je Plenković u sjedištu HDZ-a, nakon objave rezultata drugog kruga lokalnih izbora, držao pobjednički govor i iza njega su se poredali prisutni stranački prvaci. Ali, Stier, iako je bio u istoj prostoriji, nije htio stati iza Plenkovića – poslušao ga je s distance.

Stier je, podsjetimo, nekoliko tjedana prije javno obznanio svoje neslaganje i zbog raskida koalicije HDZ-a i Mosta.

“Ja sam gradio koaliciju između HDZ-a i Mosta i meni je doista žao što ona nije uspjela. Imali smo raspravu i na predsjedništvu HDZ-a i naravno kao i u svakoj demokratskoj stranci postoji pluralnost različitih viđenja. Ja sam iznio svoje viđenje i smatram da bi u takvoj situaciji najpoštenije bilo ići na nove izbore”, rekao je Stier.

Stier je dodao kako su se u nastaloj situaciji “morala uzeti u obzir i ona razmatranja koja su naglašavala da je Hrvatska i 2015. i 2016. imale izbore te se stoga napravio kompromisni zaključak da se prvo pokuša vidjeti može li se imati nova većina u Saboru, ali i spremnost HDZ-a da ide na izbore”.