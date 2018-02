STEVO CULEJ: ‘Točno znam na koga je predsjednica mislila govoreći o ljudima s ruba političkog spektra…’

Saborski zastupnik Stevo Culej ustvrdio je da se riječi predsjednice o političarima s ruba odnose na A-HSP.

“Ja jako dobro znam što je predsjednica mislila kada je govorila o političarima s ruba političkog spektra koji se uredno pojavljuju kada je HDZ na vlasti i marširaju po Zagrebu”, izjavio je saborski zastupnik Stevo Culej za N1 i otkrio kako je riječ o stranci Dražena Keleminca, A-HSP-u.

Na pitanje je li predsjednica pogriješila, Culej je odgovorio: ‘Ratova je bilo, ratova će biti. Vučić je bio i na inauguraciji, on je predstavnik Srbije iako ja smatram da je on i dalje ono što je i bio: Četnički huškač iz ’90. i ’91. zajedno s Jovanom Paroškim i ostalima… Ali, on je predstavnik Srbije i s nekim moraš razgovarati.’



Ipak, nije želio otkriti je li poput Josipa Đakića i razmišlja li o tome heće li predsjednici dati svoju podršku na izborima.

Podsjetimo, Kolinda grabar Kitarović izjavila je pri posjetu Aleksandra Vučića kako “mi ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra ili s rubova bilo kakvog razmišljanja definiraju politiku”. Takvo mišljenje i ispriku Vučiću iznijela je osvrćući se na pitanje koje je njemu postavljeno na press konferenciji, a vezano uz prosvjede koji su pratili njegov dolazak u Zagreb.