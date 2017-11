STAZIĆ POZIVA NA BOJKOT PRISTOJBE HRT-u: ‘To je HDZ-ova televizija, pa neka je plaćaju članovi te stranke’

Hrvatski sabor i u petak je rad započeo stankama, a SDP-ov zastupnik Nenad Stazić rekao je kako njegova stranka treba razmotriti da pozove građane da više ne plaćaju televizijsku pretplatu.

Ustvrdio je kako je HRT u potpunosti pretvoren u HDZ-ovu televiziju pa neka je plaćaju HDZ-ovi članovi kojima je “valjda ostalo nešto novaca od Fimi-medije u crnim vrećama”.

“HRT uopće nema Nadzorni odbor”

Stazić je izvijestio da saborski Odbor za medije nije prihvatio prijedlog opozicije za člana Nadzornog odbora (NO) HRT-a, kojega, kazao je, uopće nema otkako je HDZ odlučio smijeniti bivši NO kojega je vodila Anja Šovagović Despot.



HDZ je NO odlučio smijeniti jer je nadzirao rad Uprave HRT-a, a HDZ je smetalo da netko nadzire rad Uprave koju su oni postavili, ocijenio je Stazić. Taj je NO zapazio mnoge nepravilnosti te Uprave i o tome izvijestio Sabor, što je neoprostivo, dodao je.

Stazić je podsjetio na dosadašnju praksu da jednog člana NO predlažu zaposlenici, a četiri bira parlament, od čega jedan na prijedlog parlamentarne manjine.

To je princip demokracije – vladavina većine, uz priznanje prava manjine, kazao je Stazić, ustvrdivši da HDZ taj princip ne zna ili je zaboravio jer u novi NO uopće neće uzeti u razmatranje prijedlog oporbe.

“HRT više nema nadzora jer tamo HDZ nadzire HDZ”

Oporba je predložila da u NO ostane dosadašnji član Miroslav Grgić koji je odlično radio svoj posao i koji poznaje situaciju, a toga se HDZ boji, tvrdi Stazić. Na današnjem glasanju o članovima NO HRT-a neće biti Grgića kao prijedloga oporbe, nego će svi biti izabrani po volji HDZ-a, dodao je.

To će značiti da HRT više nema nadzora jer tamo HDZ nadzire HDZ, zaključio je SDP-ov Stazić.

Po njegovu mišljenju, zbog toga je program HRT-a ‘takav kakav jest, sve gori i gori, potpuno klerikaliziran, uništen, upropašten’, a tako će, kaže, biti i dalje, dok samo dragi Bog zna što će se raditi s novcima na HRT-u.

Bačić: Čekamo 30 dana da iz SDP-a predlože kandidata

Novi NO, po volji HDZ-a, sigurno će dobiti zadaću “u to ne pačaj se” i kontrole neće biti, istaknuo je Stazić, dodavši da SDP mora razmotriti mogućnost da pozove građane da više ne plaćaju pretplatu, jer to više nije javna televizija nego HDZ-ovska televizija.

Onda neka HDZ-ovci plaćaju 80 kuna pristojbe, a one koji nisu članovi HDZ-a morat ćemo pozvati prestanu plaćati, kazao je Stazić.

Na te tvrdnje uzvratio mu je Branko Bačić (HDZ) naglasivši da su odbacili bivše članove NO HRT-a jer nisu poštovali Zakon o HRT-u.

Podsjetio je da je nakon raspisanog natječaja održano nekoliko sastanaka s predsjednikom Kluba zastupnika SDP-a Arsenom Baukom kako bi se izjasnili o svom kandidatu. Čekamo i molimo 30 dana da nam kolege iz SDP-a predlože kandidata, rekao je Bačić.

U SDP-u se ne mogu dogovoriti oko kandidata za NO

Očito se u Klubu SDP-a ne mogu ni oko toga dogovoriti, kao što ne mogu oko niza stvari; i Bauku sam rekao da ćemo ovaj tjedan u dnevni red uvrstiti raspravu o izboru članova NO HRT-a jer nije normalno da javna televizija posluje bez prevažnog tijela kao što je NO, naveo je HDZ-ov Bačić. Dodao je kako mu je Bauk rekao da ‘ako do četvrtka ne dostave ime kandidata, neka HDZ izabere koga želi, jer se mi u SDP-u ne možemo dogovoriti’.

Danas je održana sjednica Odbora i izabrana su četiri kandidata jer oporba nije htjela dati svoj prijedlog, kazao je Bačić, zaključivši kako to ne može biti razlog da se ne izabere NO HRT-a i zato je većina predložila četiri kandidata.

Odbora za medije u petak ujutro Saboru je predložio izbor četvero članova NO HRT-a – Mladena Čuturu, Moranu Paliković Gruden, Maju Martinović i Edvarda Kušteka.

