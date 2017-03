STATUS O ‘KLAUNU PERNARU’ ZBOG KOJEG GORI FEJS: ‘Nitko nije iznad zakona samo zato što je glup ko ku***’

Nakon problema s množenjem malo većih brojki, i nakon što je zbog toga prozvan od strane ‘Pretjerivača’, Pernar ih je prozvao SDP-ovim uhljebima. Odgovor nismo dugo čekali.

Satirična facebook stranica simboličnog naziva ‘Pretjerivač’, koju svakodnevno prati preko 42.000 ljudi jučer je razljutila saborskog zastupnika Ivana Pernara. Naime, spomenuta stranica ga je prozvala jer nije znao pomnožiti 800.000 sa 10.000 te se otvoreni pohvalio kako je srednju školu upisao preko veze. Pernar ih je zbog toga nazvao ‘SDP-ovim uhljebima’, a oni mu nisuostali dužni.

Danas je osvanuo poduži status koji je izazvao brojne reakcije i u kojoj se Pernara otvoreno proziva za upis škole preko veze što je, kažu, nesumnjivo korupticvna djelatnost.

Prenosimo cijeli status sa stranice ‘Pretjerivač.



Eto budući da je Njegovo Klaunstvo prozvalo ovu retardiranu stranicu kao produženu ruku SDP-a koja je pokrenuta kako bi rovarila protiv njega, red je osvrnuti se na to s nekoliko tisuća riječi. Možda netko i pročita, ima nas svakakvih.

Dakle, jučer je objavljen neki tupasti video u kojem uvaženi klaun Pernar nakon problema sa zbrajanjem ili množenjem, otvoreno u Saboru tvrdi da je srednju školu upisao preko veze. Budući da mu je majka doktorica, možemo pretpostaviti i odakle mu te veze isto kao i u slučaju Plenkovićevog izbjegavanja služenja vojnog roka (hashtag #SviPoliticariSuIsti).

To ukratko znači da klaun Pernar upisuje željenu školu iako nema dovoljno dobre ocjene za upis u gimnaziju, što i nije teško za povjerovati kad uzmemo u obzir da se radi o tipu koji se, prema vlastitim riječima, učlanio u HDZ jer je ”vjerovao da je HDZ dobra stranka i da nas Ivo Sanader vodi u europsku budućnost” i koji tvrdi da kitovi nisu evoluirali od kopnenih sisavaca. Naravno, postoji mogućnost i da klaun laže o korištenju veze pri upisu, no tu tezu ćemo odbaciti zbog činjenice da je on jedini političar u znanom svemiru koji govori istinu.

Upis srednje škole preko veze spada nedvojbeno u koruptivne aktivnosti jer predstavlja zloupotrebu javnih ovlasti i položaja za privatnu korist. Drugim riječima, dok se bezgrešni mesija Ivan Pernar uguzio/uhljebio na poziciju koja mu po pravu ne pripada, netko s boljim ocjenama od dotičnog klauna je izvisio na upisima, nije mogao steći obrazovanje koje mu je s pravom pripada, a možda niti upisati željeni fakultet. Budući da se radi o kriminalu, ”nadležne institucije bi svakako trebale raditi svoj posao” i provesti istragu jer nitko ne bi trebao biti iznad zakona samo zato što je glup ko kurac pa se u sabornici hvali svojim kriminalnim radnjama.

Toleriranje ovakvog ponašanja u društvu uzrokuje mnogo složenije probleme. Tako se ovakve osobe sklone korupciji nastave slično ponašati i kada se nađu na značajnijim (i manje značajnim) političkim funkcijama čemu svjedoči i primjer respektabilnog broja afera kokošara iz Živog zida koje uključuju kupnju bicikla curi stranačkim novcem, netransparentno korištenje stranačkih sredstava, te posebno zabrinjavajuće optužbe o privatizaciji stranke i krivotvorenju skupštine i potpisa. Cijeli slučaj je trenutno na sudu, a tamo bi mogao ostati na neodređeno vrijeme jer Pernar i Živi zid očigledno imaju nekog tko im drži leđa. Nemam za to naravno dokaza pa ću se poslužit teorijom zavjere da se radi o bivšim KGB špijunima iz ruskog veleposlanstva koji žele destabilizirati članice NATO saveza plasiranjem dezinformacija o tome kako cijepljenje uzrokuje autizam, a sve s ciljem širenja zaraznih bolesti među populacijom zemalja članica te organizacije. Teza nažalost nije ništa gluplja od svakodnevnih idiotarija iz autoritarnih umova Nacionalsocijalističke partije Živi Zid.

Klaun Pernar i njegovi fanatici se naravno nisu ni trgnuli na upisivanje srednje preko veze, već se po dobrom starom običaju samo odgovora protuoptužbama na račun dvije najveće stranke jer po toj nastranoj logici ne možeš bit kriv za nikakav kriminal ako postoji netko tko je veći kriminalac od tebe. Jer stvarno što može poći po zlu ako na vlast dođe lik koji je prekršio zakon kako bi upisao srednju školu na koju nije imao pravo, koji mimo zakona koristi stranačka sredstva u privatne svrhe te koji krivotvori potpise kako bi izmijenio statut stranke da ga stranački kolege ne bi izbacili iz nje zbog autoritarnog vođenja iste?

Zanimljivo je i to što Veliki Vođa sada naglo povezuje ovu stranicu s SDP-om, baš u trenutku kada mu je najveći konkurent za fotelju zagrebačkog gradonačelnika predstavnica tzv. ”kukuriku/narodne koalicije”. Ako ništa drugo, raduje me to što njegova opčinjenost Goebbelsovom propagandom i proučavanje ”Mein Kampfa” nisu bili uzaludni.