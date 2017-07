STATUS KOJI JE POKORIO FACEBOOK: ‘Premijeru, vratite se vi fino na godišnji. Možemo mi sami gasiti…’

I dok Dalmacijom haraju veliki požari, ljudi ostaju bez kuća i ostale imovine, a vatrena buktinja zašla je čak i sam grad Split, premijer Andrej Plenković oglasio se tek navečer, a predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović iz službenog posjeta Austriji vratit će se tek sutra.

Nova katastrofa koja je pogodila hrvatsku obalu još je jednom ujedinila ljude, i to one koji se u mnogim drugim situacijama baš i ne vole – a to su navijačke skupine. Članovi Torcide odlučno su krenuli spašavati svoj grad i pomoći sugrađanima, a pridružili su im se i kolege iz drugih gradova, pa čak i oni iz Zagreba – Bad Blue Boysi.

Telegramovog kolumnista i cijenjenog hrvatskog sportskog novinara Bernarda Jurišića upravo je ovakav izostanak reakcije najvišeg državnog vrha natjerao da napiše kratak osvrt na današnja događanja. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Za 12 baklji na stadionu sazvana je izvanredna sjednica Vlade. Oko Splita gori 14 požara, gore kuće u prigradskim naseljima, vatra prijeti Karepovcu ekološkom katastrofom. Nema ništa izvandredno. Luka Bulić ne plače. Mirjana Hrga ne proklinje.



Trebalo je sat vremena da se oni “orjunaši i teroristi” organiziraju i odu na požarište. Da se ljudi iz svih krajeva zemlje upute prema Dalmaciji pomoći. Trebalo je sat vremena da ljudi organiziraju smještaj onima koji su evakuirani. Ljudi između sebe.

A premijer se nakon cijelog dana javi tek kasno navečer i poruči “ako bude trebalo mi ćemo…”

Neka, ne treba. Vratite se vi na godišnji. Ili u Wimbledon. Možemo sami”, napisao je Jurišić.