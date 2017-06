STANKOVIĆEVA PORUKA HRVATSKOJ JAVNOSTI: ‘Biste li vi svjedočili protiv onog tko vas je učinio milijunašem?’

Gostovanje Joška Jeličića u emisiji Nedjeljom u 2 završeno je nesvakidašnjom točkom na ‘i’ urednika i voditelja Aleksandra Stankovića koji se komentarom na sudski proces koji se vodi protiv Zdravka Mamića, preciznije promjenu iskaza Luke Modrića u njemu, osvrnuo na mišljenje javnosti koja posljednjih dana ‘pokapa’ kapetana hrvatske nogometne reprezentacije.

“Za kraj nešto što inače ne radim. Međutim, preintrigantna stvar mi je bila da danas na kraju emisije ne kažem ništa. Postavite si pitanje zašto se zgražamo? Ajmo na jedno jednostavno pitanje: Tko bi od vas svjedočio protiv osobe koja ti je pomogla zaraditi desetka milijuna eura? Ponavljam još jednom pitanje: biste li svjedočili protiv osobe koja ti je pomogla postati milijunaš? Devedeset posto osoba nikada ne bi svjedočilo protiv, a osuđujete Luku Modrića”, započeo je Stanković obračanje naciji, pa dodao:

“Ovo što govorim ne znači da je taj Modrićev potez plemenit, niti je moralan. To samo znači da je to realitet. Naravno, pitat ćete se što je s onom Lukinom izjavom da mu je hrvatska reprezentacija svetinja. Pa tko vam je kriv što u to vjerujete? Tko vam je kriv što vjerujete u frazu da su hrvatski nogometaši naši najbolji ambasadori? Oni su kao i svi mi najbolji ambasadori sami sebe. Nogomet je zabava, a to što vi imate dojam da netko na travnjaku gine za vas, e pa moguće da je to vaš problem.”

“Priznajte sebi da vjerujete u Zubić vile i sada ste razočarani što vam zubić Modrić nije ispod jastuka ostavio čokoladu. Velika većina nas na ovom svijetu prvenstveno misli na sebe i rijetki su ti koji su u razmišljanju u višim ciljevima i idealima. Nije tu Luka Modrić nikakav izuzetak. Nedavno je u Londonu bio teroristički napad. Tri manijaka upali su u pub i počela mačetom probadati goste. I znate što se tada događa!? Kao u Tarantinovom filmu. Iz kuta kafića ustaje 47-godišnji navijač lokalnog kluba Millwall, treća liga, i sam kreće na ovu trojicu, uz psovke i urlik:

‘I’m a Millwall. Come on bloody bastards. I’m a Millwall. Come on.’

Eto, to je klub. To su cojonesi do poda, a ne oni u Osijeku. To je nažalost vrsta koja izumire, a sve ostalo je Zubić vila.”