STANIMIROVIĆ REAGIRAO NA ŠPEKULACIJE U MEDIJIMA: ‘Nismo u koaliciji, ali podržavamo Vladu jer ne želimo nove izbore’

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Vojislav Stanimirović izjavio je u srijedu u Vukovaru da SDSS nije u koaliciji, ali podržava rad Vlade jer u stranci smatraju kako je to bolji izbor od raspisivanja novih parlamentarnih izbora.

“Nismo uslovljavali nikakva mjesta u izvršnoj vlasti niti smo uslovljavali potpredsjednička mjesta u Saboru. To su špekulacije koje se puštaju u medije”, kazao je Stanimirović.

Komentirajući izjavu zamjenika predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Sabora Milijana Brkića da nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade, Stanimirović je rekao kako je nedopustivo da potpredsjednik HDZ-a i Sabora neprimjerenim izjavama derogira Ustav koji mora štiti i to samo nekoliko dana nakon što je HDZ uz potporu manjinskih zastupnika, pa i SDSS-a, osigurao opstanak Vlade.



Po njegovim riječima, da je to što je izjavio Milijan Brkić izjavio neki čovjek s ulice i ne bi bilo za zamjeriti, ali kada to izjavi potpredsjednik Sabora – onda je takva izjava za osudu. Na pitanje novinara hoće li SDSS konkretnije reagirati na Brkićevu izjavu, Stanimirović je kazao kako je to stvar HDZ-a. Ali, dodao je, Milijan Brkić će s izrečenom izjavom “najvjerojatnije sam sebi odrediti mjesto unutar stranke”.

SDSS je u srijedu na konferenciji za novinare predstavio kandidate za zamjenike gradonačelnika Vukovara i vukovarsko-srijemskog župana te vijećnike u Gradskom vijeću Vukovara, a nazočan predstavljanju bio je i predsjednik stranke i nositelj liste SDSS- za Gradsko vijeće Vukovara i Skupštinu Vukovarsko-srijemske županije Vojislav Stanimirović.