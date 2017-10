SRCEDRAPAJUĆA ŽIVOTNA PRIČA SINA KOJI JE TUŽIO SVOJU MAJKU JER GA JE NAPUSTILA: ‘Mislim da imam pravo na ono što sam tražio’

Tomislav Kranjc odlučio je tzužiti svoju majku jer se nije brinula o njemu nakon što je otišla iz bračne zajednice.

Danas dvadesetdvogodišnjak ju je tužio ju je prije četiri godine i konačno dočekao presudu na karlovačkom sudu koja mu ide u korist, a prema kojoj mu majka mora platiti 50 tisuća kuna na račun zaostale dvogodišnje alimentacije i pripadajućih kamata.

Tomislava i njegovu sestru majka je napustila kada je on imao 15 godina. Ostali su s ocem koji je danonoćno radio kako bi ih othranio. “Sve mi je priuštio. Imo sam i skuhano i oprano i hranu i za izlazak novaca i za školu. Vozio me svaki dan u školu. Radio je sve što bi trebala i majka. On je bio i jedno i drugo”, opisuje Tomislav za RTL dodajući kako je ocu bilo teško svih ovih godina.

Kaže da je majku odlučio tužiti nakon što je ona tužila oca. “Meni je bilo žao njega i onda sam ja išao tužiti nju jer se on uvijek više brinuo za nas i za sve ostalo nego ona”, kaže Tomislav dodajući kako danas misli da ima pravo na ono što je tražio.



Otac Ivan ističe da mu je bilo žao djece, no da njemu supruga nije nedostajala, jednako kao što mu i nije bilo ništa teže bez nje jer je, kaže, ionako sam sve uvijek radio. Na sina je jako ponosan.

“On je super čovjek. Ima tu puno drugih fakina, al on je ono – ‘nema kaj’. Niti pije, niti se drogira. Nije klošar. Vrijedan je”, hvali Ivan sina.