SRBIN KOJI JE BRANIO VUKOVAR O GOSTOVANJU KOD STANKOVIĆA: ‘U sekundi sam shvatio, sad će početi provokacija…’

Predrag Mišić-Peđa, Srbin koji je branio Vukovar, ispričao je prošle nedjelje u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u dva svoju životnu priču i razloge zbog kojih je 1991. godine ostao braniti grad.

Dan nakon emisije Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih pristojbi, reagirao je ljutitim priopćenjem. Tvrdili su kako je Stanković u emisiji više puta provlačio svoju “upornu i skandaloznu tezu da se u Hrvatskoj vodio građanski rat”, što je, kako navode, pogrešno, a tvrde i da je Stanković “ponizio ne samo novinarski kodeks već i “Deklaraciju o Domovinskom ratu, kao i vrlo jasnu oslobađajuću presudu Haškog suda hrvatskim generalima iz čijeg se obrazloženja jasno apostrofira tko je agresor”.

HRT se nakon burne reakcije branitelja ogradio od Stankovićevih izjava.

“Hrvatska radiotelevizija (HRT), poštujući Ustav Republike Hrvatske i Deklaraciju o Domovinskome ratu Hrvatskoga sabora, ograđuje se od stajališta iznesena u emisiji Nedjeljom u dva 19. studenoga u kojoj je voditelj Aleksandar Stanković u više navrata Domovinski rat doveo u vezu s „građanskim ratom””, poručili su s Prisavlja, a Hrvatsko novinarsko društvo podržalo je Stankovića i osudilo HRT.



U subotu je svoje gostovanje kod Stankovića na Facebooku zanimljivom objavom komentirao i sam Mišić. Njegovu objavu, napisanu u formi pjesme, prenosimo u cijelosti:

HTIO SAM SAMO

Trebala je to biti samo obicna nedjelja,pijetet Mom Vukovaru,Skabrnji,onako iz srca mojoj domovini,ne ja ne on nego domovina.

Ali uvijek me ucilo u zivotu ,palako pa sto bude biti ce.

Uvodni prilog ,mati ,brat tjera suze ali jbga nisam od kamena.

Nece narod zamjerit ,musku suzu

Pitanja za koje nemam odgovor,teze vake ,nake,ovo i ono.

U jednom trenutku gubi se,nema pitanja

Zasto Penava,ovo ,ono

U sekundi shvacam sad ce pocet provokacija

E Pedja koji si ti naivac

Sljedi

Brat ,gradjanski rat

Cujes li se s majkom

Penava ukinuo prjevoz

Gradjaski rat

Nevjerujem dok brisem suze da ih nitko ne vidi

On opet gradjanski rat

Ok

Nije

Nije

On opet gradjanski rat

Nije

A mogla je to biti samo jedna divna prica

Kao i uvodna pjesma

O divni moj Vukovaru ti