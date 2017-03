SRBI ŠALJU SVOJ NAJVEĆI AVION NA FRANJU TUĐMANA: ‘Cijena karte je 59 eura, ali vrijedi samo taj dan’

Air Srbija javlja kako će operativni početak rada novog terminala zagrebačke zračne luke “Dr. Franjo Tuđman” biti obilježen promotivnim dolaskom najvećeg zrakoplova srpske aviokompanije Airbusom 330.

“Air Srbija, nacionalna aviokompanija Republike Srbije izvest će let na liniji Beograd-Zagreb svojim širokotrupnim avionom A330 sljedećeg utorka (28. ožujka) da bi doprinijela obilježavanju otvaranja nove zgrade terminala na aerodromu u Zagrebu”, objavila je kompanija. Dodaju da će putnici moći iskoristiti specijalnu cijenu povratne karte počevši s cijenom od 59 eura, a ponuda vrijedi samo za taj dan.

Specijalni povratni let avionom A330 bit će na dan kada Air Srbija bude primila nagradu za lidera na tržištu zrakoplovstva za 2017. godinu koju dodijelile Air Transport World u New Yorku. Avion će krenuti iz Beograda u 7.40 sati i stići u Zagreb u 8.35 sati. Povratni let krenut će iz Zagreba u 10.05 sati i stići u Beograd u 11.10, piše Tango Six.



Zrakoplov ima 254 putničkih mjesta, a inače leti na relaciji Beograd – New York.