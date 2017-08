SRAMOTAN INCIDENT U ZET-OVOM AUTOBUSU: Vozač majci s djetetom u kolicima: ‘Ne možeš kupiti kartu, a možeš imati dijete’

Vozač ZET-a, prostački se okomio na ženu koja “može imati dijete, a ne može kupiti kartu”. Nastavio ju je vrijeđati i kada joj je putnik kupio kartu.

Kako tvrde putnici na ZET-ovog autobusa na liniji 268, vozač je u petak predvečer prostački napao ženu s malim djetetom u kolicima na stanici kod Svete Klare u Zagrebu. Kažu kako nije imala za kartu na što se vozač izderao: “Ne možeš kupiti kartu, a možeš imati dijete!” Nije ju prestao vrijeđati ni kada je jedan putnik kupio kartu za majku.

“Htio sam ga slikati, a on me je pitao otkud mi pravo da ga slikam. Odgovorio sam da imam pravo na to kao što on ima pravo da vrijeđa gospođu” rekao je 24sata putnik koji se još nekoliko stanica svađao sa vozačem. Dodaje kako je htio slikati tablice autobusa kada je izašao “a on je krenuo busom prema meni, kao da će me zgaziti”.

Iz ZET-a upućuju ispriku i žaljenje te dodaju kako provode intreni postupak “Prije njega je nezahvalno išta komentirati. Tijekom sutrašnjeg dana znati ćemo više” rekao je Tomislav Jurić, glasnogovornik ZET-a.



Zbog svađe oko karte, na istoj liniji, život je izgubio i 29-godišnji Ante Škember, kojeg je nožem izbo bivši ‘merčepovac’.

