SRAMOTA UŽIVO NA HTV-u: Svećenik s oltara: ‘Ne mogu oprostiti predsjednici jer je rekla da je NDH bila zločinačka’

“Ja ne mogu nikako oprostiti ovo što je Kolinda Grabar Kitarović izjavila da Nezavisna država Hrvatska nije bila nezavisna i da je bila zločinačka”, poručio je s oltara Luka Prcela, prior dominkanskog samostana u Splitu tijekom mise koja je emitirana u izravnom prijenosu na HRT-u, prenosi N1.

“Tko to kaže da je današnja Hrvatska država nezavisnija od one koja je bila od ’41. do ’45.? Ma, ja pitam ako je morala to reći pred Amerikancima, a onda postavljam njoj pitanje, a zašto nisi rekla pa nismo mi Hrvati bacili atomsku bombu na Hirošimu i Nagasaki”, kazao je Prcela.

“Nismo mi bombardirali Dresden i Hamburg”

Potom je nastavio s historičarskim opservacijama: “Pa nismo mi bombardirali ni Dresden ni Hamburg. Koga smo mi zapravo ubili izvan svojih granica? Ma dosta više da sami po sebi pljujemo. Dosta više što se događalo kroz ovo proteklo vrijeme za vrijeme ove dvojce predsjednika koji su bili, možemo kazati, predsjednici antihrvatske države. I zato mi je drago što su naši branitelji dobili svoga ministra branitelja”.

PREDSJEDNICA: ‘NDH je bila najmanje nezavisna, ustaški režim je bio zločinački’



Biranim riječima o ministru branitelja

A ministra branitelja Tomu Medveda opisao je kao onog “koji nije bio savjetnik ni jednog ni drugog predsjednika, koji nije završio škole u Kumrovcu ili Bileći, koji je ratovao sa svojim prijateljima,kolegama, s našim ratnicima i borcima… “.

“Nemoj dopustiti da po nama itko pljuje. To nije Kristov nauk. On nije dopustio da ga udara sluga velikog svećenika, ne dopuštamo ni mi da nas itko udara. Budimo svoji, branimo svoje, ne uzimajmo tuđe, kao što nikad nismo, amen”, zaključio je Prcela.

PONOVO POSTAJEMO ZEMLJA SLUČAJ: Tko je odgovoran za ustašku renesansu u Hrvatskoj?