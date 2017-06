SPREMNI ZA PAD TEMPERATURA? Uživajte u nedjelji i suncu, početak tjedna donosi iznenađenje

Pred nama je još jedan sunčani dan s visokim temperaturama koje će se ponegdje penjati iznad 30 stupnjeva Celzijevih, no s početkom tjedna dolazi nam sve hladnije vrijeme i pregršt oborina.

Pretežno sunčano i još malo toplije. U unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna jutarnja magla, a poslijepodne je uz prolazno više oblaka moguć poneki pljusak praćen grmljavinom, uglavnom u kopnenim predjelima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, poslijepodne u unutrašnjosti prolazno i sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna između 27 i 32 °C . U Zagrebu će prevladavati sunčano, ali ne i posve stabilno. Poslijepodne je moguć poneki lokalni pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša od 30 do 32 °C’, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Prema sedmodnevnoj prognozi, nedjelja bi mogla biti posljednji sunčani i suhi dan u ovom ciklusu jer nam početak tjedna donosi nove oborine. Temperature zraka već na početku tjedna past će u prosjeku za pet stupnja, najniža dnevna bit će oko 13 dok ona najviša neće sezati preko 29 stupnjeva Celzijevih, koliko se očekuje na južnom Jadranu. Utorak nam donosi novu naoblaku i niše temperature, a u srijedu nam dolazi nova promjena vremena uz koju će najviša dnevna temperatura iznositi 26 stupnjeva Celzijevih.

Od četvrtka se očekuje stabilizacija vremena i ponovni rast temperatura.