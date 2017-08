ŠPRAJC OPET RAZVALIO: ‘Povećanje plaće vatrogasci neće dobiti jer su oni heroji, a heroji žive od tapšanja po ramenu’

Zoran Šprajc u svojem je stilu prokomentirao činjenicu da vatrogasci koji riskiraju svoje živote to čine za mizerne plaće i u strašno lošim uvjetima.

U emisiji RTL Direkt Šprajc je direktno prozvao vladajuće strukture zbog povećanja plaća državnim referentima, policajcima i carinicima, koje vatrogasci neće doživjeti.

Njegov komentar prenosimo u cijelosti.

‘Kako se stišava vatra na zgarištu tako bujaju potpuno oprečna viđenja majke svih požara, kako su vatreni obruč oko Splita nazvali piloti kanadera.



Evo naprimjer, naslovnica Večernjeg lista kaže kako je u “Splitu odrađen vrhunski posao.” S tim bi se teško složili Splićani koji su u ponedjeljak sami branili svoje kuće ili oni koji ih nisu uspjeli obraniti pa u kući i oko kuće imaju zgarište.

U njihovo ime je zato Slobodna Dalmacija izbacila naslov “Apokalipsa u predgrađu Splita”.

Za Jutarnji list pak požar je doveo do “Raskola u vrhu države” s čime se vjerojatno nitko u vrhu države ne bi složio jer su i dalje svi živi, zdravi i na svojim mjestima pa i general Krstičević koji je jučer malo podnio ostavku pa malo nije.

24 sata pak ide na ono što je u svemu ovome jedino sigurno, a to je da su gasitelji, ma koji god bili, dobrovoljni ili profesionalni, vatrogasci ili obični građani – heroji. Pa ajde za promjenu da s emisijom krenemo od heroja.

Heroji raspolažu s opremom i voznim parkom starim i do 25 godina.

S tim da taj vozni park ne služi tome da bi se vozikali na službene ručkove i teniske turnire nego da bi s njime spašavali ljude i njihovu imovinu. Pri tome riskiraju svoje zdravlje i svoje živote i to za prosječnu plaću od 4500 kuna. I to ako su profesionalci. Ako su dobrovoljci to uglavnom rade bez ikakve naknade, a ako u požaru stradaju, nikom ništa jer ih nitko od ničega nije osigurao. Heroji pri tome ne ostvaruju pravo na božićnicu, regres i ostale beneficije koje inače ostvaruju državni službenici, recimo referent u Državnom zavodu za mjeriteljstvo.

Jer koliko heroje danas i jučer svi svojataju kad se s njima treba slikati, kad herojima treba isplatiti plaću ili dnevnicu onda ih se svi odriču. Jer država kaže da su oni županijski službenici, a županije za njih nemaju novca pa kažu da bi trebali biti državni službenici.

Tako recimo povećanje plaće za dva posto koje će sad u kolovozu dobiti državni referenti, policajci i carinici vatrogasci neće dobiti jer oni su – heroji, a heroji žive od tapšanja po ramenu i naslovnica novina, a ne od plaće.

I za razliku od svih drugih državnih službenika i činovnika, s vatrogascima ne možete snimiti reportažu u kojoj kukaju kako im je teško, kako im je oprema šugava, plaća mala ili kako rade bez naknade’, zaključio je Šprajc.