UDŽENIK IZ SOCIOLOGIJE TVRDI DA JE THOMPSON POSTMODERNIST: ‘Kombinira ABBU, hajdučke tekstove i heavy metal imidž’

“Osobno ne mislim da je Thompson postmodernist. To što sam napisao moglo bi se nazvati postmodernističkim postupkom, malim autorskim hirom, jer je ironično napisano. Naravno da Thompson nije postmodernist, jer da jest, glazba bi mu zvučala drugačije”, kaže autor udžbenika iz sociologije Nenad Fanuko

Već se sam smisao postmodernizma dobrano iscrpljuje u sljedećoj rečenici “Možda bismo u postmodernu kulturu mogli smjestiti i Marka Perkovića Thompsona s njegovom jedinstvenom kombinacijom ABBA-ine glazbe, hajdučkih tekstova i heavy metal imidža?”

Riječ je o rečenici koja se može pročitati na 76. stranici knjige “Sociologija – udžbenik za gimnazije” u poglavlju o postmodernoj kulturi. Autor udžbenika je Nenad Fanuko koji dijelu javnosti uzbunjenoj njegovim “školskim” primjerom postmodernog umjetnika u obličju Marka Perkovića kaže kako je to bio njegov “mali ironični autorski komentar”. Inače, ta rečenica, vizualno prisnažena slikom Thompsona raskirljenih ruku, u spomenutom udžbeniku nalazi se još od 2004. godine.

“Udžbenik nije Sveto pismo”

“Osobno ne mislim da je Thompson postmodernist. To što sam napisao moglo bi se nazvati postmodernističkim postupkom, malim autorskim hirom, jer je ironično napisano. Naravno da Thompson nije postmodernist, jer da jest, glazba bi mu zvučala drugačije”, kazao je za Novi list autor udžbenika Fanuko.

Na pitanje jesu li školski udžbenici primjereno mjesto za ironijske i postmodernističke autorske postupke, Fanuko odgovara da u knjizi ne piše da je Thompson postmodernist, već da je “sve pod upitnikom”.

“Ako netko učenicima tako kaže, pogrešno im kaže. Udžbenik nije Sveto pismo, nego resurs iz kojega bi nastavnici trebali uzeti ono što djecu najviše zanima”, kazao je Fanuko dodavši da se u udžbeniku ne spominje ni ustaški pozdrav u pjesmi “Čavoglave” niti njegovo implicitno ili eksplicitno vezivanje uz ekstremnu desnicu, a ni zabrane koncerata u inozemstvu.

Thompson nije osviješteni postmodernist

“Naravno da sam to ignorirao, jer dio knjige u kojoj je Thompson spomenut bavi se kulturom, i to kulturom u današnje doba. Nisam htio ništa insinuirati. Nisam htio Thompsona ni na koji način stavljati u ideološki, nego u ironijski kontekst. I na nekim drugim mjestima u knjizi sam se malo ‘zafrkavao’. Čudi me da je to netko tako ozbiljno shvatio”, kazao je Fanuko za Novi list.

Napomenuo je da Thompsonova pjesma “Iza devet sela”, koja počinje identično kao i hit grupe ABBA ‘Super Trouper’ jest postomoderni amalgam ABBA-e, Bregovića i keltskog heavy metala, ali da to ne znači da je Thompson osviješteni postmodernist.

