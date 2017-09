‘SPOMENICI ČETNICIMA ISTO VRIJEĐAJU’: HOS-ovci traže uklanjanje 39 spomenika. Evo što piše na nekima od njih

Premještanje sporne spomen-ploče poginulim pripadnicima HOS-a iz Jasenovca nije bila jedina tema pregovora predstavnika Udruge dragovoljaca HOS-a (UDHOS) i Vlade RH.

Na konferenciji za novinare predsjednik Saveza udruga dragovoljaca HOS-a Borislav Barišić rekao je kako su s predstavnicima Vlade pregovarali i o 39 spomenika pripadnicima srpskih agresorskih postrojbi.

Četnička obilježja na četrdesetak spomenika

“Na pregovaračkom stolu bilo je i 39 spornih spomenika agresorima iz Domovinskog rata i to bi se za mjesec dana trebalo riješiti”, kazao je Barišić.



Riječ je, kako kažu predstavnici HOS-a, o spomenicima na kojima su četnička obilježja, a većina ih je u istočnoj Slavoniji te nešto manje u Lici.

“Postoji način da se to ukloni, a oni traže od nas da uklonimo svoja obilježja. Pa neka pokažu primjerom. Ploča u Jasenovcu bila je trn u oku svima. U redu, tu je pijetet prema žrtvama. No, spomenici četnicima isto vrijeđaju dostojanstvo branitelja i većinskog hrvatskog naroda te su rekli da će poduzeti sve da se to riješi”, kazao je Barišić za tportal.

No, problem bi mogla biti činjenica da na većini nema spornih obilježja, već samo spornih tekstova u čast pokojnicima jer radi se uglavnom o nadgrobnim spomenicima, piše tportal.

Spomenici Šoškočaninu i Belim orlovima u Borovu Selu

Primjerice, spomenik Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu pored Vukovara. Šoškočanin je bio vođa oružane pobune u tom mjestu i osoba koja je zapovijedila masakr nad dvanaest hrvatskih policajaca u svibnju 1991. godine.

Na ploči postavljenoj na njegovoj velebnoj grobnici piše: “Ovdje počiva Vukašin Vule – Šoškočanin. Tragično preminuo u valovima Dunava u 32. godini života 15.5.1991. – komandant obrane Borova sela, za narodnog junaka proglašen na velikoj narodnoj skupštini u Belom Manastiru 25.9.1991. I sada gledam Borovo, rođeno moje selo, braću i sestre i srpske borce. Moje bitke biju žestoko, ponosno dižu čelo i srpske zastave visoko i tvrdo na srpskoj zemlji stoje.”

U Borovu Selu je i spomenik Vojislavu Miliću, pripadniku ‘Belih orlova’ zloglasne paravojne postrojbe Vojislava Šešelja. Na spomeniku među ostalim stoji: “… tu padoše krajiški junaci. Živote su dali za slobodu, slobodu srpskome narodu. Slava im, Beli orlovi, Borovo 1997”.

‘Šajkače’ iz ‘Aleje osloboditelja’ maknute 2002. godine

U samome Vukovaru postoji spomen-područje ‘Aleja osloboditelja’, podignuto u vrijeme okupacije Vukovara 1994. godine, u sklopu kojega se nalazi 26 grobova srpskih vojnika. Zbog stiliziranih šajkača postavljenima na nadgrobnim spomenicima, taj se kompleks kolokvijalno nazivao ‘groblje šajkača’, no stilizrane šajkače su 2002. godine uklonjene.

Jedna sporna nadgrobna ploča nalazi se, piše tportal, u općini Kistanje, posvećena borcu tzv. srpske Krajine. Na njoj piše: “Krasila te hrabrost Obilića, a milost anđela i Boga. Tvoje Knindže. Niz lice nam suza kanu za Krajinu, Mišo pade i svoj život mladi dade.”

