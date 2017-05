KERUM: ‘Riba, meso janjci… Sve sam ja to platio. Ja te izbore dobivam glatko’

Gostujući u emisiji RTL Danas, dva najizglednija kandidata za gradonačelnika Splita, Željko Kerum i Andro Krstulović Opara, komentirali su rezultate izbornih anketa te otkrili tko im je donirao sredstva za kampanju.

Kandidat HGS/PG – NG-a, Željko Kerum komentirajući izborne ankete koje mu daju prednost pred HDZ-ovim kandidatom Androm Krstulovićem Oparom, kazao je kako je očekivao ovakav rezultat samo šest dana prije održavanja lokalnih izbora.

‘Očekivao da ćemo u drugi krug ući ja i gospodin Opara. Pobijedit će najbolji, a iza Opare stoji najjača stranka u RH – HDZ, a iza mene stoji narod i ja mislim da ću ja ipak ostvariti bolju prednost da osvojim izbore’, rekao je Kerum.

Andro Krstulović Opara, član HDZ-a poručio je kako je zadovoljan rezultatima anketa te da je to ‘najbolji rezultat kojeg je jedan član HDZ-a napravio u Splitu’.



‘To je najbolji pokazatelj da je moj program dopro do naših građana, unatoč tome što gospodin Kerum ima ogromne milijune koje je bacio u kampanju i pokušao se vratiti na ono mjesto kojem je bio prije osam godine i već je izgubio svoju prigodu. Idemo u drugi krug i tamo ga pobjeđujem’, samouvjreno je kazao Opara.

Drugi krug – mrtva trka

Govoreći o drugom krugu u kojem će mu, prema anketama, protukandidat biti Željko Kerum, Opara je kazao kako to neće biti ‘mrtva trka’ već da će on pobijediti jer građani žele promjenu kou upravo on donosi.

‘Kerum se vraća tamo gdje je bio prije osam godina i to je bilo neuspješno’, rekao je Opara.

Kerum pak smatra da će presuditi narod koji ga je, kako je sam rekao, ‘poslao u ovu misiju’.

‘Ja to dobivam glatko. Poštujem sve protukandidate, kampanja je bila možda malo zločesta i prljava. Većina birača HDZ-a su za mene jer smatraju da Opara nije pravi kandidat HDZ-a za splitskog gradonačelnika’, kazao je Kerum.

Tko im financira kampanju?

Upitan kako financira kampanju, s obzirom da izvješća pokazuju da u kampnji nije potrošio ništa te da nije dobio nijednu donaciju, Kerum je kazao da je potrošio mnogo svojeg novca.

‘Kada završi kampanja, ja ću objaviti koji su mi bili suradnici. Neki od njih su već sada sa mnom i ja ću im se zahvaliti jer bez njih ne može ništa’, rekao je.

Janjci, pršuti, tko to plaća?, upitan je Kerum.

‘Riba, meso, sve je ok. Na kraju ćemo napraviti račun pa ćemo vidjeti koliko je sve to koštalo. Plaćao sam ja’, kazao je.

Opara je s druge strane među kandidatima na lokalnim izborima koji su potrošili najviše novca – više od 368 tisuća kuna. Tvrdi: ‘Mi smo potrošili sve transparentno i prijavili sva sredstva kojima smo to učinili’.

‘Kerum nije prijavio niti kunu, a potrošio je milijune. Rekao je za lokalni medij da će potrošit pet milijuna kuna, i to je nastavak ruganja s institucijama i svima nama. Njegova je dužnost bila prijaviti izvore prihoda. Tih 368 tisuća kuna su donacije mojih prijatelja i ljudi. Kerum je vodio negativnu kampanju, svaki dan je lansirao neku optužbu, lagao je o mome privatnom životu, da sam lažni navijač Hajduka, čak napao generala Krstićevića. Najveći donatori su jedna privatna građevinska tvrtka iz Splita i niz pojedinaca iz HDZ-a’, rekao je Opara na što mu je Kerum odgovorio kako on ne igra prljavo.

‘Ja sam s generalom prijatelj, siguran sam da će ljudi koji su na Oparinoj listi glasati za mene. Opara je malo nervozan, a kad već spominje donatore, tog građevinara, što ne spomene tko je’, poručio je Željko Kerum.