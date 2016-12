SPLITSKI PIJANIST OTKRIVA KAKO HRVATE VARAJU S PARFEMIMA: ‘Pretvaraju se u šećernu vodicu!’

Nakon što smo prije nekoliko dana pisali o Splićanki koja je u ekskluzivnoj parfumeriji kupila skupi parfem koji je najprije isprobala putem testera, koji je dugo mirisao, a kad je parfem kupila, ustanovila je da je on znatno blaži od onoga u testeru te da je ishlapio nakon samo sat vremena, priča dobiva svoj nastavak.

Javlja se sve više ljudi koji se osjećaju prevarenima kupnjom skupih parfema koji se nakon vrlo malo vremena više ne osjete, a njihov se intenzitet ne može mjeriti s testerima.

‘Ova država nas vara na sve moguće načine!’

Slobodna Dalmacija danas piše o čitatelju B.A. koji je imao takvo iskustvo s Diorovim parfemima i toaletnim vodama.



B.A. je pijanist pa često zbog posla putuje i kupuje u stranim zemljama, poput Francuske i Italije. Tamo najčešće kupuje parfeme te zna kako mirišu i kakvog su intenziteta. Ispričao je da oni parfemi koji se pod tim imenima prodaju u renomiranim trgovinama u Hrvatskoj nisu ni slični originalima.

‘Doista živimo u državi u kojoj nas se vara na sve moguće načine, i to s maržama od 70 do 100 posto. U svakom slučaju, bitku s dokazivanjem loše kvalitete parfema vodim od svibnja ove godine. Nakon kupljena četiri proizvoda u poznatim parfumerijama, shvatio sam da se pretvaraju u šećernu vodicu. Ti mirisi nisu imali vezu, ali baš nikakvu, s testerima’, rekao je B.A.

Spreman platiti analizu i usporedbu iz svog džepa

Ispričao je Slobodnoj Dalmaciji da je i sam proveo mali test u parfumeriji u kojoj je kupio ‘lažni’ parfem. Jednu je ruku pošpricao testerom, a drugu mirisom iz bočice koju je kupio. Pitao je prodavačice za mišljenje. Tri od četiri su mu rekle da se radi o različitim parfemima, dok je samo jedna rekla da bi to ‘možda mogao biti isti parfem’. Kako bi svoje tvrdnje dokazao, htio je poslati parfeme na analizu u laboratorij, no prodavačice su ga od toga odgovorile. Takva analiza, rekle su, ne bi prikazala da proizvodu nešto nedostaje, a čak su neke analize iz Francuske pokazale da nema ništa spornog.

‘Zašto bi kupac plaćao trošak analize ako nije siguran da je u pravu’, pita se B.A.

Poslao je pismo čak i zastupnici u Europskom Parlamentu, Biljani Borzan s tvrdnjom da je spreman iz svog džepa platiti ispitivanje kvalitete parfema i usporedbu onih iz Njemačke s onima iz Hrvatske.

Od Borzan nije dobio odgovor. Ona pak kaže da nije dobila njegov e-mail.

‘Hrvatski distributeri znaju što se događa, a ne štite interese svojih potrošača’

Čak i nakon što je jedan od kupljenih parfema zamijenio za drugi u trgovini, priča se ponovila.

B.A. se nakon toga obratio proizvođaču.

‘Napisao sam ono što jest, a to je da miris iz testera nakon 20 do 30 minuta postiže pravu svježinu i dubinu, odnosno ono “nešto” u čemu možete uživati ostatak dana. To vam se, naravno, svidi i kupite parfem, kad, ono, teško razočaranje – udarne note iščeznu, dok se one središnje, osnovne, ne mogu osjetiti jer ih ni nema. Umjesto dugotrajnog, osvježavajućeg mirisa, dobili ste nekakav bljedunjavi, slatki… Napisao sam im još i kako iskreno vjerujem da ovo nije “Diorova” pogreška, te da se nadam da parfemi slabije kvalitete nisu namjerno plasirani na hrvatsko tržište’, ispričao je.

Odgovor od Diora nije dobio. Rekli su mu da se obrati hrvatskom distributeru, no taj ga odgovor nije zadovoljio jer smatra da u Hrvatskoj dobro znaju o čemu se radi, a ipak ne štite interese potrošača.