SPLIĆANKA ODGOVORILA HDZ-ovcu: ‘Moj otac je umro, brat iselio, majka grca u suzama… Sretnem li te, s guštom ću te pljunut’

Nakon što je splitski HDZ-ovac Krešimir Budiša komentirao objavu jednog svog sugrađanina koji je ogorčen na stanje u Hrvatskoj odlučio otići iz zemlje, te svima koji odlaze poručio “široko vam polje” na Facebook stranici Dnevnik jedne Dalmatinke objavljeno je pismo 24-godišnje Maje koja se žestoko obrušila na HDZ-ovca.

Maja je prvo HDZ-ovcu opisala tešku situaciju u kojoj se njena obitelj našla, zbog čega je u nju dovedena te kako je iz nje pronašla izlaz – dakako, iseljavanjem.

Potom je njemu kao ekonomistu jednostavnom računicom objasnila sve troškove života, a potom troškove države i građana vezane uz iseljavanje te naravno sve ostale stvari koje iz iseljavanja građana proizlaze.

HDZ-ovac PORUČIO ONIMA KOJI ISELJAVAJU: ‘Široko vam polje, ne okrećite se, nećemo vas ni zvati’



Njeno pismo u svega tri sata lajkano je 1300 puta te podijeljeno 170 puta. Prenosimo ga u cijelosti.

“(PISMO KREŠIMIRU BUDIŠI – UHLJEBU)

Dragi Krešimire,

moje ime je Maja. Imam 24 godine. Studentica sam. Živim s majkom i bratom. Zapravo, s majkom. Brat je u Kanadi, čujemo se redovno putem Skypa. Otac mi je umro prije 2 godine i 5 mjeseci. Od srčanog udara. Nakon što nas je posjeo sve za stol da bi nam rekao kako je ostao bez posla. Firma u kojoj je radio 27 godina preko noći je odlučila stavit ključ u bravu, a radnici koji su postali višak izbačeni su na ulicu. Uz činjenicu da je imao dvoje djece koji studiraju i ženu (moju majku) koja je zbog zdravstvenih problema bila prisiljena otići ranije u mirovinu – nakon što je ostao bez posla njegovo psihičko stanje se pogoršalo. Mog oca više nema. Posljednje sjećanje koje imam na njega su bijes, psovke, suze moje majke i trenutak kad se srušio na pod zbog boli u prsima. Kako bi ti slikovito prikazala u kakvoj smo financijskoj situaciji bili i ostali – reći ću ti kako su nam njegov pogreb financirali rodbina i prijatelji.

Čovjek zbog kojeg moj otac neće vidjet kako mu se djeca udaju/žene, zbog kojeg neće vidjet unuke i zbog kojeg moja majka svakog dana plaće, zbog kojeg je ostao bez posla – danas se naziva „utjecajnim i uspješnim građaninom Hrvatske“. Njegova djeca imaju sve što požele, žena bezbrižno pije koktelčiće po rivi i mondenim destinacijama, on vozi skupi automobil, a svi zajedno žive u kući s bazenom.

Moja majka ima mirovinu ravno 1.900,00kn. Vidim da si studirao ekonomiju, pa ti želim kratkom računicom prikazat što sve možeš s 1.900,00kn. Redom: kupiti kruh (30 dana X 10kn = 300,00kn), – kupiti mlijeko (30 dana X 6kn/l = 180,00kn). kupiti 10 deka salame (30 dana X 15kn/10dkg = 450,00kn), platiti vodu (200,00kn), platiti struju (300,00kn), platiti TV pretplatu, internet i mobitel (450,00kn). Ako ti ide matematika, a u slučaju da ti ne ide, napisati ću ja – gore navedenih 6 stavki sveukupno iznosi 1.880,00kn. Možeš li mi reći kako sa preostalih 20,00kn mjesec dana kuhati ručak, plaćati lijekove, plaćati gradski prijevoz, financirati studiranje, kupiti obuću za kišno vrijeme, topliju odjeću za hladnije dane, imati barem 50,00kn džeparca kod sebe da možeš s prijateljima jednom mjesečno sjest na piće, putovati – kako živjeti?

Hoćeš da ti ja kažem kako? Tako da ti brat odustane od fakulteta i ode u zemlju udaljenu 10 sati leta avionom jer u Hrvatskoj ne može nać posao. Tako da mu prijatelj (hvala mu neizmjerno) plati avionsku kartu jer u trenucima kad je odlazio u džepu nije imao niti za autobusnu kartu do Solina. Tako da ti taj isti brat svakog mjeseca šalje 300,00 kanadskih dolara (protuvrijednost cca 1250,00kn). Tako da ja koja studiram, ujutro svakog dana dana prije predavanja idem na posao. Za kojeg me plaćaju sa visokih 2.500,00kn. Tako da od tog „velikog iznosa“ kojeg zaslužim 8-satnim radnim vremenom, vikednima i blagdanima – majci dam 4/5 iznosa. Da ne uzmeš digitron kako bi izračuna koliko je to – reći ću ti ja. To ti je Krešimire 2.000,00kn.

I sad ti dolaziš u priču. Ti se usuđuješ, na jako nekulturan, neukusan, bahat i krajnje bezobrazan način uvrijedit ne samo jednog građanina Splita nego sve njegove građane, kao i sve građane Hrvatske. Sve one ljude koji su otišli i koji odlaze vani jer poštuju sebe i ne žele dozvolit da ih se dalje iskorištava, laže i pljačka. Kunem ti se svojim životom, ako te jednom sretnem u gradu, s guštom ću te pljunit i prvoklasno izvrijeđat tebe, tvoju ženu i dijete. Sram te bilo. „Proputovao si svijet“, školovao se, zaposlio na račun majke, uhljebio u stranci koja je narod dovela na rub gladi – i imaš obraza vrijeđat druge ljude? U nekoj drugoj državi ti i tebi slični završili bi instant na giljotini. To ti garantiram. Kao školovana osoba, s 2 završena fakulteta, umjesto da pridonosiš dobrobiti svoje zemlje – ti javno podupireš iseljavanja?

SPLIĆANIN SE PISMOM OPROSTIO OD HRVATSKE: ‘Želim da se moje dijete budi daleko od ustaša i zločinaca koji sanjaju novi Jasenovac i Staru Gradišku’

Let me tell you something. Studirao si ekonomiju. Poveži sljedeće. Država ima rashode. Da bi država pokrivala rashode, mora imati prihode. Prihod ove države su uglavnom lihvarsko visoki porezi koji osiguravaju to da vi uhljebi imate plaće za svoj nerad. Nemoj mi reć da radite, nemoj jer ne radite ništa! Stopa smrtnosti je daleko veća od stope nataliteta. To vuće da je udio starog stanovništva značajno veći od udjela mladog stanovništva. Mlado stanovništvo iseljava. Iseljavanje znači manje radne snage, manje prihoda od poreza te iseljene radne snage, manja potrošnja, manji priljev financijskih sredstava u čitavom gospodarstvu jer iseljeno stanovništvo svoj novac troši u inozemstvu ne u Hrvatskoj. Jesi poveza sve ovo dosad? Jesi. Idemo dalje. Ljudi iseljavalju. Rashodi države ostaju isti. Ne, da se ispravim. Rashodi države rastu. Jer vi uhljebi u situaciji ekonomske katastrofe i velike mogućnosti da Hrvati u skorijoj budućnosti izumru – i dalje uhljebljujete svoju djecu, žene, ljubavnice, susjede, prijatelje i sl. To vuće da sve nove uhljebe također neko triba financirat. Pa da bi sačuvali svoju uhljebničku sektu dosjetite se smišljat i forsirat uvođenje noviz poreza, prireza, nameta. Čovječe, daj mi reci od čega više da ljudi plaćaju poreze? Plaće im nisu rasle godinama! Ekonomist si. Daj mi objasni koja je to vizija, kako ti zamišljaš da se gospodarstvo i ekonomija oporave dodatnim pljačkanjem naroda? Ili još bolje, daj mi objasni zašto bi građani financirali vas uhljebe, vaše rashode, vaše dugove koji su se godinama akumulirali, a sad konačno dolaze na naplatu? Da ti kažem nešto. Voda vam je došla do grla. Po mojoj procjeni ovoj državi – bankrot je neizbježan! Voljela bi da griješim, ali kad vidim da ti otvoreno podržavaš ljude da odlaze – znam da spasa za Hrvatsku nema. Uzmi kalkulator, pomnoži broj iseljenih Hrvata sa recimo, samo cifrom ukupno godišnje izgubljenih prihoda od poreza po osobi koje iseljavaju i reci mi podržavaš li i dalje iseljavanja? Jesu li ti i dalje oni koji odlaze idioti? To su ti Krešimire, samo na račun poreza – izgubljene MILIJARDE kuna poreza. Ne računajući i smanjen prihod od potrošnje tih građana koji je zasigurno desetak, ako ne i više puta veći. Ekonomist si po struci, a ja ću ti reć da o ekonomiji ti i tvoji pajdaši iz stranke pojma nemate. Nemate pojma! Možete sjest na wc i diplomama obrisat guzice poslije velike nužde.

Moj otac je umro. Brat mi je iselia u Kanadu. Mjesecima ga nisam zagrlila. Majka mi svaki dan grca u suzama jer joj nedostaje muž, otac njene djece. Imam 24 godine nikad nisam otišla iz Hrvatske. Nisam vidjela Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, a kamoli Francusku, Španjolsku, Ameriku ili Rusiju. Jedan put u životu sam otišla u Zagreb. Ne znam kako izgleda Dubrovnik. Ne znam kako izgleda Hvar. Istru sam vidila samo na TV-u. Ne mogu uživat u životu jer nemam od čega! Živim od danas do sutra i bojim se šta će bit sa mnom ako mi majka umre ili ostanem bez posla. I ti se usuđuješ osuđivat javno iseljenike? Nadam se da ti djetetu jednog dana lijek za kakvu bolest neće zatrebat jer ti ga država čiji si pokorni sluga neće osigurat!”.