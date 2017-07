SPECIJALCI NOĆAS DOČEKALI FANOVE USTAŠE FRANCETIĆA I ODUZELI IM PLOČE: ‘On je domoljub’

Planirano postavljanje spomen ploče u povodu 105. obljetnice rođenja ustaškog časnika NDH Jure Francetića, neće se održati u subotu u Otočcu, budući da je organizatorima, predstavnicima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori (HAZUD), policija u petak navečer oduzela ploču tijekom obavjesnog razgovora u prostorijama Ličko-senjske Policijske uprave.

Prema riječima predsjednika HAZUD-a Dragana Hazlera, policija se prema njima odnosila korektno, ali im je oduzela ploču uz potvrdu o privremenom oduzimanju iako, kako je rekao, na ploči nema ništa sporno.

Hazler je dodao kako je s ploče čak uklonjen pozdrav “Za dom spremni”, ocijenivši da ni u tom “pozdravu nema ničeg spornog”.

Dočekalo ih 10 specijalaca

Glasnogovornik HAZUD-a Ivan Biondić rekao je za Hinu kako su sinoć htjeli postaviti spomen ploču Juri Francetiću koju bi danas svečano otkrili, no da ih je kod Francetićeve rodne kuće u mjestu Prozor-Vivoze dočekalo deset specijalaca i zamolilo da zajedno krenu na obavijesni razgovor u Policijsku postaju u Otočcu



Na potvrdi o oduzimanju koju su dobili u Policijskoj postaji Otočac, a kopiju predočili Hini, piše tekst sadržaja, a Biondić kaže kako je umjesto prvotnog plana da piše ‘Za dom spremni’ na novoj ploči pozdrav ‘Spremni za istinu’. Uz ime Jure Francetića umjesto naziva ustaša piše “hrvatski domoljub”, ostalo je napisano “antifašist”, a dodano je i “antikomunist”.

“Dakle, s ploče smo uklonili sve što bi se moglo okarakterizirati kao govor mržnje, ali je policija unatoč tome, kako su nam rekli, ploču proslijedila DORH-u na provjeru nema li, unatoč tome, na ploči nekih utuživih elemenata ili elemenata za kazneno djelo”, rekao je Biondić.

Najavio je da će skup umjesto kod rodne kuće završiti kod Spomenika hrvatskim braniteljima kod kojeg će staviti fotokopiju oduzete ploče.

Ne odustaju od postavljanja ploče

Biondić je rekao da će se postavljanje ploče na Francetićevoj rodnoj kući održati jednom drugom prilikom, kada, kako očekuju, DORH utvrdi da je ploča i obilježavanje obljetnice rođenja zakonito.

Inače, u crkvi Presvetog Trojstva u Otočcu don Anđelko Kaćunko služio je misu zadušnicu za Juru Francetića, a u propovijedi je rekao da pokojni Francetić ‘nije bio ništa manji domoljub od hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu koji su bili spremni dati svoje živote za obranu Domovine’.

Glasnogovornica Policijske uprave ličko senjske Maja Brozičević, u izjavi Hini rekla je kako nije ovlaštena komentirati jučerašnji obavijesni razgovor s predstavnicima HAZUD-a te je medije uputila na MUP RH u Zagrebu.

Postavljanju ploče Juri Francetiću u Otočcu prethodnih dana suprotstavili su se premijer Andrej Plenković, predsjedni Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te vodstvo grada Otočca.

Prema navodima Wikipedije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u dijaspori – HAZUD sa sjedištem u Baselu, osnovana je 1978. godine. Članstvo HAZUD-a 2016. godine okupljalo je 217 članova. Kako se navodi, HAZUD kao hrvatska akademska zajednica Domovine i dijaspore, radi na povezivanju i suradnji Hrvata u dijaspori s Hrvatima u Republici Hrvatskoj i BiH. Predsjednik HAZUD-a je Dragan Hazler.

Oglasio se i MUP

‘Policijski službenici PU ličko-senjske su tijekom poslijedpodnevnih sati u petak, 30. lipnja na području Otočca zaustavili osobni automobil u kojem su se nalazila trojica hrvatskih državljana starosti 40, 74 i 87 godina.

U osobnom automobilu pronađene su dvije ploče koje su, prema najavama, trebale biti javno istaknute kao spomen obilježje Juri Francetiću, te su ih policijski službenici oduzeli od 87-godišnjaka.

Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom, provode kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja elemenata kaznenog djela opisanog u članku 325. Kaznenog zakona u svezi čl. 34., odnosno pokušaj javnog poticanje na nasilje i mržnju.

O dovršetku kriminalističkog istraživanja pravovremeno ćemo obavijestiti javnost’, priopćio je MUP.

Plenković i Jandroković osudili pokušaj

Predsjednik Vlade Andrej Plenković te predsjednik Sabora Gordan Jandoković ponovno su u subotu osudili namjeru postavljanja ploče Juri Francetiću u Otočcu, a Plenkovičć je istaknuo da je sada vrijeme se da kroz rad Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima i odgovarajuće vremensko razdoblje napravimo ono što su učinili i drugi.

Akademik Zvonko Kusić, predsjednik Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, dao je izjavu za medije nakon prvog sastanka koji je bio vrlo kvalitetan, stručnjaci imaju zadatak i u smirenom kontekstu važan posao suočavanja s prošlošću i ostavštinom nedemokratskih režima. To je proces koji u Hrvatskoj nije proveden, rekao je Plenković.

Devedesetih je Hrvatska bila ugrožena, imali smo agresiju kada je velikosrpski Miloševićev projekt ugrozio našu zemlji i integritet. U tom trenutku politika prvog hrvatskog predsjednika nije bila samo politika pomirbe već i jedinstva domovinske i iseljene Hrvatske, podsjetio je.

Poanta je da je vrijeme sada da kroz rad jednog takvog vijeća, kroz neko vrijeme, napravimo ono što su učinili i drugi, a što se tiče ploče, naravno da je osuđujemo, to smo rekli već nekioliko puta, rekao je premijer Plenković odgovarajući na pitanja novinara danas u Dubrovniku, gdje sudjeluje u radu Dubrovnik foruma.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da je njegov stav o postavljanju ploče Juri Francetiću jasan i da je o njemu već govorio – da se Hrvatska opredijelila za demokratski put i osuđuje sve totalitarizme. “Svi simboli i znakovlja povezani s totalitarnim režimima nisu prihvatljivi a što se konkretno tiče ove ploče u Otočcu siguran sam da će policija postupiti sukladno Ustavu i zakonu, te da se ona neće postaviti,” kazao je.

Potvrdio je da je antifašizam važan temelj hrvatske države i istaknuo da treba razlikovati ono što se događalo od 1941. do 1945. i ono što se događalo od 1945. do 1990. godine. “Oni koji se pozivaju na antifašizam a sudjelovali su u komunističkom totalitarizmu, diktaturi pa i zločinima izgubili su legitimitet da se pozivaju na antifašizam, smatra Jandoković. Za hrvatsku nema dileme da ono što se događalo od 1941 do 45 jest antifašizam a i na tome počiva moderna hrvatska država ali to se nikako ne može dovesti u vezu s onim od 1945 do 1990, naglasio je.

Policija je izvijestila je danas da je spomen ploču Francetiću oduzela organizatorima u petak navečer, te ona nije postavljena.