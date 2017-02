SPAKIRAO STVARI I S OBITELJI NAPUSTIO HRVATSKU: ‘U našoj novoj domovini ljudi nisu opterećeni glupostima, ne zanima ih tko ti je bio djed i gdje si bio ’91.’

Darko (39) iz Varaždina prije tri godine odlučio je ‘spakirati kofere’ pa potegnuti do daleke Kanade. Nakon nekoliko mjeseci tamo mu se pridružio i ostatak obitelji, supruga i dvoje djece. I danas su tamo i, kako kažu, ne misle se vraćati.

Nekad se to nazivalo ‘trbuhom za kruhom’. Danas one koji odlaze u inozemstvo na to tjeraju razni motivi, no među njima su oni ekonomski i egzistencijalni i dalje na prvome mjestu.

“Komentari da u Hrvatskoj ima posla za one koji žele raditi možda u nekoj mjeri i jesu točni, ali razlika između posla odnosno radnika i robije odnosno roba je velika. Ja nisam želio da me se u poslu ponižava, da mi se ne plaća moj rad, da me se odvaja od obitelji radi nečijeg interesa. U tom trenutku, kada je srednja klasa primorana raditi za takve ‘gazde’ koji nemaju kulturu i poštovanje, a vlast im je često zaleđe, onda se život pakira u kofer i odlazi”, započinje Darko svoju priču za Varaždinski.hr.

‘Auto možeš kupiti ako imaš keš’

Početak u Kanadi bio je, kaže, težak.



“Živiš šest do 12 mjeseci bez obitelji, nemaš dobrog frenda za požaliti se, dobiti neki savjet… Od ‘naših’ što se može dobiti je eventualno puno filozofiranja i spletkarenja. Onda nađeš kanadske prijatelje, koji, ako ne mogu pomoći, neće ni odmoći. Mogu reći za Kanađane da nisu opterećeni glupostima, ne zanima ih ni jučer ni sutra, jesi li s istoka ili zapada, tko ti je bio djed i gdje si bio ’91. Sistem im je takav, ne opterećuj mozak nečime što nije važno”.

Kaže da pronaći stan nije problem, ali kupiti auto već je.

“Auto možeš kupiti ako imaš keš. Ni jedna banka neće te kreditirati dok ne dokažeš svoj status u Kanadi kao ‘permanent resident’, odnosno da imaš trajno boravište. Ako uspiješ s prodavačem automobila dogovoriti da garantira za tebe, onda možda možeš do auta i prije, ali za to treba puno dokazivanja”.

Darko je u Hrvatskoj bio vozač kamiona. I u Kanadi je vozač kamiona.

“U transportu je odgovornost velika, isto kao i kod nas. Ako te zaustave s neispravnim kamionom, sam si kriv, jer si dužan obavijestiti o neispravnostima i zatim ti nađu ili sam tražiš prvi servis. U Hrvatskoj je kamion uvijek neispravan, uz opravdanje ‘daj još ovu turu pa bumo onda slagali’. Ako odbiješ, onda si glumac, lijenčina, neradnik. U Kanadi sam mijenjam jedino žarulju na farovima, sve ostalo radi servis”.

‘Poslodavac me ne uznemirava’

Kaže kako u kompaniji za koju radi transportne ture traju od 10 do 14 dana, nakon čega slijedi dva do tri dana odmora.

“I dok sam doma s obitelji, poslodavac me ne uznemirava. U Hrvatskoj me se nazivalo već trećeg dana godišnjeg odmora, a da ne pričam o slobodnim danima, kada me se nazivalo u vrijeme nedjeljnog ručka i slično”, prisjeća se Darko.

Plaće se isplaćuju, priča nam, tjedno ili dva puta mjesečno.

“Ne kasne, mogu doći samo ranije. Na primjer, ako datum za isplatu pada na vikend, novac je na računu u petak. Do sad nitko me nije kraduckao ni zakidao na plaći. Tu je novac jako osjetljiva stvar. U Hrvatskoj je bilo ‘e, daj, buš se strpel, nisu mi još platili onu turu’. Ili ‘stari, kupil sam novi kamion, evo samo da ga regam i pustim u pogon pa bu lova na računu’. Bilo je i da smo se tužakali zbog neisplate pa te sud nakon dvije godine pozove i ispituje detalje, koje si, normalno, zaboravio i već otpisao potraživanje i na kraju imaš sreće ako ne presude u njegovu korist”.

Odnos dispatcher-driver je na visokoj razini, a to se, priča Darko, vidi i po tome što nema prisiljavanja na prekršaje i ilegalne radnje. A upravo to je doživljavao u Hrvatskoj.

“Imam slike koje pokazuju razinu komunikacije tu i tamo” – pokazuje.

Što se tiče zarade i načina života, to je vrlo individualno, objašnjava Darko.

“Što zaradiš, to i trošiš. Ovisno o apetitima, naravno. Netko sve potroši, a netko štedi. Nakon potvrde trajnog boravišta moguće je dobiti kredit, koji možeš ostaviti da stoji ‘za nedajbog’ ili trošiš pa plaćaš kamate na potrošeno i vraćaš kako ti odgovara”.

U njegovoj obitelji nakon podmirenja svih životnih troškova preostane još četvrtina primanja.

‘U Hrvatsku ću doći samo na godišnji odmor’

“Ne štedimo previše, ali nismo ni previše rasipni. Imamo normalan auto, hondu civic, kuha se većinom kod kuće, jer je zdravije. Ako nešto obavljamo u gradu, idemo u restoran. To je uglavnom onda kada smo u šopingu. Što se tiče toga da se može uštedjeti kuhanjem kod kuće u odnosu na prehranu u restoranima, razlika je zanemariva”, priča Darko.

Osvrnuo se i na obrazovni sustav.

“Osnovno školstvo je besplatno. Srednje također. Odlični u srednjoj imaju povlastice za koledž ili dobiju potporu od grada, pokrajine, poduzeća… Oni ispod praga plaćaju sami, a nije jeftino”.

Kaže Darko na kraju da će u Hrvatsku doći samo na godišnji odmor.

“Bilo bi lijepo da se okupi stara ekipa pa da popijemo koju za stara vremena. Ali mimo godišnjeg odmora Hrvatska me vidjeti više nikad neće. U Kanadi sam se našao i ne vraćam se”.