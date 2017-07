ŠOVAGOVIĆ DESPOT PISALA SABORU: ‘Smijenili ste nas, a niste nam dali ni priliku da se očitujemo’

Predsjednica Nadzornog odbora (NO) HRT-a Anja Šovagović Despot, čije razrješenje Saboru predlaže Odbor za medije kao i još za troje od pet članova NO-a, u četvrtak se pismom obratila predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću i zastupnicima, upozorivši ih na nelogičnosti navedenih razloga za razrješenje te apsurdnim ocjenjujući da saborski Odbor nije NO uopće pozvao da brani svoje izvješće ako ga smatra spornim.

“Dakako da je pravo saborske većine razriješiti NO HRT-a u skladu sa svim političkim razlozima koje ta većina zastupa. Nije, međutim, uobičajeno da saborski Odbor za medije na očitovanje o razlozima razrješenja nije pozvao Nadzorni odbor HRT-a. Još je apsurdnije kako NO nije pozvan braniti izvješće NO HRT-a za 2016. godinu, koje je i podiglo buru u javnosti, a isti je dan, nakon sjednice NO HRT-a na kojoj je jednoglasno izglasano, objavljeno na službenim web stranicama Sabora”, ističe Šovagović Despot u pismu.

Navodi i dodatna objašnjenja postupaka NO-a tijekom rada u 2016., a koji su, kako se kaže, razlog prijedloga razrješenja Nadzornog odbora koje saborski Odbor predlaže Saboru. Odbor je, naime, u četvrtak utvrdio prijedlog odluke o razrješenju Anje Šovagović Despot, Katarine Bakije, Miroslava Grgića i Šenola Selimovića, a Sabor je popodne tu točku uvrstio u dnevni red sjednice.



“Zakon o HRT-u propisuje da HRT ima glavnog ravnatelja te da je glavni ravnatelj odgovorna osoba koja predstavlja i zastupa HRT u pravnom prometu s trećima. U situaciji kada je zbog isteka v.d. mandata Siniše Kovačića te zbog samoraspuštanja Sabora prijetila opasnost da HRT ostane bez glavnog ravnatelja i odgovorne osobe, NO je sukladno zakonskim ovlastima zatražio od Trgovačkog suda da sud imenuje privremenog upravitelja. NO HRT-a nikada nije podigao tužbu Trgovačkom sudu, već je, sukladno svojim ovlastima i dužnostima, u situaciji krize upravljanja HRT-om tražio od nadležnog suda imenovanje privremenog upravitelja”, tvrdi Šovagović Despot.

Dodaje kako bi upravo nečinjenje u tom slučaju kasnije bio razlog razrješenja NO-a.

“Što se tiče prvostupanjskog rješenja Upravnog suda po tužbi jednog od kandidata prijavljenih na javni natječaj, g. Josipa Jurčevića, NO HRT-a nema veze s njegovom tužbom, niti s rješenjem kojim se Upravni sud u Zagrebu proglasio nenadležnim za rješavanje po toj tužbi”, navodi u pismu.

Šovagović Despot, naime, tvrdi kako je NO, nakon što je saborski Odbor za medije uvrstio Ivicu Zadru kao valjanog kandidata prijavljenog na javnom natječaju za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a, unatoč tome što je NO utvrdio da taj kandidat nije propisanim potvrdama poslodavca ili bivšeg poslodavca dokazao radno iskustvo od 10 godina, reagirao pismom predsjedniku Sabora. Saboru je, kaže, NO tada predložio poništenje javnog natječaja zbog povrede odredbi javnoga natječaja od strane saborskog Odbora za medije.

Navodi i da je predsjednik Sabora uputio prijedlog NO-a o poništenju javnog natječaja saborskom Odboru za medije na nadležno postupanje, ali da se o tom prijedlogu nije niti raspravljalo.

“Prilikom uvida u natječajnu dokumentaciju u prostorijama Hrvatskoga sabora, Josipu Jurčeviću su stručne službe saborskog Odbora za medije, pretpostavljam, uz suglasnost predsjednika tog Odbora, predale kompletnu natječajnu dokumentaciju, uključujući i naš dopis predsjedniku Sabora, što je gosp. Jurčević iskoristio u svojoj tužbi protiv odluke o imenovanju Kazimira Bačića za glavnog ravnatelja HRT-a, kao dokaz povrede natječajnih pravila. Koliko nam je poznato, Upravni sud se proglasio nenadležnim u postupanju po tužbi g. Josipa Jurčevića, ali se ta odluka suda sada koristi kao argument protiv Nadzornog odbora HRT-a, iako s istom nemamo nikakve veze. Sve dokumente o kojima govorim u ovom pismu, NO HRT-a ima pohranjene u svojoj arhivi, a držim, u najmanju ruku čudnim, pa i amaterskim, postupanje predsjednika Odbora za medije koji barata riječima, a ne potkrepljuje ih činjenicama i dokazima”, zaključuje u pismu Anja Šovagović Despot.

