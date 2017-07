ŠOKIRAT ĆE VAS OVAJ PODATAK: Znate li koji je hrvatski premijer zadnji kupio vatrogascima vozila i opremu?

Nakon što je početkom ovoga tjedna veliki požar zahvatio rubne dijelove Splita, drugog po veličini grada u Hrvatskoj, mnogi su se zapitali o učinkovitosti i propustima u onome što se naziva sustavom, a podrazumijeva sve operativne razine – od lokalne do državne.

Među ostalim, postavljaju se i pitanja o propustima unutar vatrogasnog sustava na razini cijele Hrvatske. Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović izričito tvrdi da je sve – od dojave o požarima do postupanja vatrogasaca – bilo učinjeno bez greške i prema pravilima. Druga stvar su ekstremni meteorološki uvjeti i veličina fronte požara.

VATROGASCI ODBRUSILI VLADI: ‘Kad gasimo požare onda smo vitezovi i heroji, a kad tražimo regres i povećanje osnovice onda smo ničiji’

Račanova vlada 2003. kupila 210 najboljih vatrogasnih vozila

Slobodna Dalmacija piše kako je tradicija vatrogastva u Hrvatskoj stara 150 godina te da danas imamo 60.000 operativnih, licenciranih, vatrogasaca. Od njih je 2500 profesionalaca, dok su ostali raspoređeni u 2200 dobrovoljnih vatrogasnih društava. U Splitsko-dalmatinskoj županiji, na čijem su području ovih dana bjesnili požari, ukupno je 2500 operativnih vatrogasaca raspoređenih u dvije Javne vatrogasne postrojbe i 55 dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD).



Sami vatrogasci će reći da tretman koji uživaju nije nimalo u skladu sa stoljeće i pol dugom tradicijom vatrogastva. U opremu se ulaže rijetko i kampanjski, uglavnom nakon velikih požara s teškim posljedicama.

Tomu svjedoči i podatak da je posljednja velika nabava vozila i opreme bila prije gotovo 14 godina. Naime, u listopadu 2003. godine, tadašnja vlada na čelu s Ivicom Račanom donijela je odluku o nabavci 210 najboljih vatrogasnih vozila s pripadajućom opremom, a neka od njih su bila vrijedna i do milijun eura. Ta su vozila bila raspoređena po cijeloj Hrvatskoj, a i danas su u dobrom stanju. No, otad do danas, kažu vatrogasci, nije kupljeno baš ništa.

HEROJI VATROGASCI RISKIRAJU ŽIVOTE U SRAMOTNIM UVJETIMA: ‘Guše se u čađi za 3500 kn, bez opreme i sigurnosti’

JVP-ovi su vrhunski opremljeni, no DVD-ovi su kao muzeji

No, dok su javne vatrogasne postrojbe solidno, pa i vrhunski opremljene (poput one splitske), sasvim druga priča su DVD-ovi, iako se njihovi članovi nerijetko nađu u prvim redovima borbe s vatrom. DVD-ovi većinom imaju zastarjelu i neadekvatnu opremu, a u njihovim voznim parkovima nerijetko su i stari “fiće”.

Stvar je u tome što se iz lokalnih proračuna izdvaja od jedan do pet posto za vatrogasne potrebe, što je u pravilu manje od cijene ozbiljnijeg vatrogasnog vozila. Koristi se višak opreme profesionalaca, donacije i razna snalaženja, piše Slobodna Dalmacija.

Sami vatrogasci ističu kako o njihovim učincima ne treba suditi prema ekstremnim primjerima kakav je bio ovotjedni požar na području Splita. Naime, od gotovo 12.000 požara godišnje javnost sazna za njih dvadesetak.

‘MI SMO BRAĆA. BRIGA NAS ZA POLITIKU I PIRANSKI ZALJEV’: Slovenski vatrogasci donirali dvije i pol tone opreme kolegama u Tisnom