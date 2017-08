‘ŠOKIRAO SAM SE KADA SAM JE VIDIO’: Članica Živog zida agitira protiv poreza na nekretnine, a radnicima nije dala plaće

Video kojim je Zagrepčanka Martina Johnson Županić, inače članica Živog zida, agitirala za referendum o porezu na nekretnine, ovih je dana zagušio ‘inboxe’ desetaka tisuća korisnika društvenih mreža u Hrvatskoj, a ona sama tvrdi da je njezin video pogledalo 700 tisuća ljudi.

No, članica Živog zida i aktivistica koja je pozvala građane da stvore kritičnu masu za borbu protiv uvođenja poreza na nekretnine (čiju je odgodu, u međuvremenu najavio premijer Andrej Plenković) iznenadila je, štoviše – šokirala ljude kojima je donedavno bila poslodavka u restoranu koji je vodila u središtu Zagreba.

“Predstavlja se kao jedno, a sasvim je druga osoba”

Za 24 sata 23-godišnji Mario Solina ispričao je kako je prošle godine četiri mjeseca radio kao dostavljač u restoranu Martine Županić ChevapRolls u Gajevoj ulici u Zagrebu. Prvu plaću je, kaže, dobio, ali ne i ostale.



“Kada sam vidio njezinu kampanju protiv poreza na nekretnine, šokirao sam se. U medijima se predstavlja kao jedno, a sasvim je druga osoba. Nažalost, nisam vjerovao dok nisam osjetio na vlastitoj koži”, kazao je Solina.

Dodaje kako je unatoč njezinom obećanju da će ga prijaviti na puno radno vrijeme, bio prijavljen samo na pola radnog vremena.

“Nisam dobio ni jedan ugovor o radu kako bih vidio da sam uopće prijavljen”, kazao je ističući kako je Županić i njemu i ostalim radnicima govorila kako zbog isplate dobavljačima nema novca da njima dâ plaće.

Ostala dužna i dobavljačima, a ne samo radnicima

“Postalo nam je sumnjivo kad su voditeljicu restorana dobavljači počeli zvati i govoriti joj da i njima Martina duguje novce”, rekao je Solina koji je mjesecima kasnije, kaže, bezuspješno pokušavao dobiti Županić na telefon.

Istu je priču za portal zagreb.info potvrdilo je još nekoliko bivših zaposlenika restorana, ali i neki dobavljači kojima je Martina Županić također ostala dužna. Primjerice, dobavljač vina koji je rekao da računi za dostavljenu robu nikada nisu podmireni, kao i osoba koja joj je dobavljala vege hranu.

“Dužna mi je oko 500 eura, a prilikom ugovaranja posla garantirala je da će sve biti podmireno. Veselila sam se cijeloj toj priči jer se prezentirala iznimno dragom i simpatičnom, no samo je odjednom nestala. Izbrisala je sve s društvenih mreža, na telefon se nije javljala. Ja sad podmirujem njezine dugove te me time vratila korake unatrag. Ubila me u pojam doslovno, ne mogu više ništa naručiti dok ne podmirim njezine dugove”, kazala je njezina bivša dobavljačica vege hrane.

Tajnik Živog zida: Možda je, a možda i nije istina

“Ljudi su radili u restoranu dan i noć, za adventske kućice pripremali hranu, a nisu dobili ni lipe. Nije nam dala papire kad smo odlučili otići​, nikakve ugovore o raskidu radnog odnosa, mirovinsko i zdravstveno nam nije plaćala”, izjavila je za zagreb.info Ana, bivša voditeljica propalog restorana.

24 sata piše kako je nekoliko radnika Martinu Županić prijavilo Financijskom inspektoratu i Inspektoratu rada iako su, kažu, svjesni svoj novac neće dobiti.

Tajnik Živog zida Tihomir Lukanić kaže, pak, u ime stranke o optužbama na račun članice stranke da “ne žele reći ni da je istina niti da nije”. Za njezin viralni video kojim je zadnjih dana privukla pažnju tajnik Živog zida kaže da je riječ o njezinom privatnom uratku, a ne stranačkom.