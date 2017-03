ŠOKANTNA OBAVIJEST ZA RADNIKE HRVATSKE TVORNICE: ‘Svakome tko puši uzimat će se po 200 kn, dok se ne dokaže da su prestali’

Radnici jedne hrvatske tvornice dobili su šokantnu obavijest. U pogonu im je poslodavac izvjesio pismo kojim im pojašnjava kako će ih odsada kažnjavati zbog pušenja, korištenja mobitela…

“S obzirom na to da ste Svi zaboravili do koliko sati Vam traje \’radno vrijeme\’, obaviještavamo Vas da ćemo od 1.3.2017. skidati po sat radnog vremena svima koji napuste radno mjesto prije 15 sati, što znači da se strojevi gase u 15 sati, tj. do tada ste na svojim radnim mjestima, a ne u WC-ima ili pred vratima pogona!!! Evidencija izlaska može se evidentirati tek 15 minuta nakon isteka radnog vremena. Osim navedenog svatko tko će koristiti mobitel kaznit će se novčano u iznosu od 500 kn. Pušačima također više nećemo tolerirati pušenje na radnom mjestu, tj. svakome će se do daljnjeg uzimati po 200 kn sve dok se ne dokaže da su prestali pušiti. O svemu navedenome bili ste opomenuti bezbroj puta, ali ste se na sve opomene oglušili i zato smo prisiljeni provesti financijske sankcije.”

Stoji to u obavijesti radnicima jedne tvrtke u Hrvatskoj koju je fotografirala jedna radnica te uz nju javnosti dostavila i svoje pismo. U pismu stoji i kako radnici na posao moraju dolaziti 15 do 30 minuta ranije što im nije plaćeno kao ni onih 15 minuta koje moraju ostati duže kako bi se evidentirali. Ističe i kako radnici puše pod pauzom, a ne za radnog vremena te postavlja pitanje je li takav potez poslodavca dozvoljen, piše Dnevnik.hr.

Samovolja poslodavca zabranjena

Na njena pitanja odgovorio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Krešimir Sever navodeći kako ni jedan poslodavac ne može samovoljno dirati u plaću radnika. “Samovoljno se ne može umanjivati plaća za bilo što, jer radnik ima ugovorenu plaću i po toj plaći sam poslodavac ne smije samovoljno dirati, odnosno ako mu radnik nije dao dopuštenje”, kazao je Sever dodajući kako mu se čini da je riječ o manjem poslodavcu koji nije upoznat sa zakonskim okvirima.



Smatra kako je, bez obzira na upozorenja koja je prije psotavljanja obavijesti davao radnicima, trebao sjesti s njima te probleme riješiti mirnim putem. “Trebao bi organizirati sastanak i dogovoriti što znači paljenje i gašenje strojeva. Ako im je radno vrijeme od 7 do 15, a za paljenje strojeva treba 15 minuta, pa zato radnici moraju dolaziti 15 minuta ranije, za gašenje 15 minuta i zato odlaze 15 minuta kasnije, onda oni ne rade osam sati, nego osam i pol sati”, kaže Sever dodajući kako radnici mogu zatražiti zaštitu inspektora te sindikata.