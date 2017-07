ŠOKANTNA ISPOVIJEST DUGOSELČANKE: ‘U Petrovoj su mi radili kiretažu bez anestezije. Ta bol se ne može opisati, porod je za nju nula’

Marija Dadić prošla je stravičnu torturu u Petrovoj bolnici u Zagrebu gdje su joj u devetom tjednu trudnoće, nakon spontanog porađaja, odradili kiretažu bez ikakve anestezije.

Marija Dadić iz Dugog Sela u devetom je tjednu trudnoće u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj u Zagrebu podvrgnuta kiretaži bez anestezije.

Starvičnu situaciju nesretna mlada žena, inače majka jednog djeteta, prošla je u prošlu srijedu kada se prijavila na hitni prijem te bolnice zbog sumnje u spontani pobačaj. “Dočekala me specijalizantica koja me pregledala i sve je govorila u rukavicama. Ja sam joj rekla da sam svjesna da je došlo do spontanog pobačaja i da sam svjesna da moram ići na kiretažu. Zanimalo me što ću dobiti, lokalnu anesteziju, opću, nešto protiv bolova pošto sam znala iz priča da kiretaža jako boli na što je ona meni rekl ada će mi dati tablete koje ja popijem kad me boli glava. Ja sam ju molila da smisli nešto na što je ona rekla da u Hitnoj nemaju anestezije i da ondje ne smiju radi s anestezijom i odradila mi je zahvat na živo, pustila me da dva sata nakon zahvata odležim. Ponovno mi je odradila ultrazvuk te je rekla da je sve očišćeno i da mugu ići doma. Na nalazu je napisala da zbog nesuradnje zahvat ostaje na tome, u stilu da sebe ogradi ako nešto ne bude u redu”, priča Marija koja je istaknula i kako se specijalizantica oko svega konzultirala s nadležnom službom. Nakon svega kaže kako je uz psihičku bol zbog gubitka djeteta prolazila bol koju ne može opisati i za koju je bol na porodu nula.

Marija je u subotu bila primorana ponovno otići liječniku zbog obilnog krvarenja. “Ondje me ponovno dočekala specijalizantica koja mi je rekla da sam imal apravo bit primljena na Odjel da mi se kiretaža napravi u sali pod općom anestezijom”, priča za RTL Marija kojoj je tada ponovno pod općom anestezijom na Odjelu napravljena kiretaža.



“Mislim da tu kiretažu na živo neću zaboraviti nikad. Trudim se ostati jaka jer imam malo dijete od godinu dana, ali mislim da će mi trauma ostati dugo, dugo”, kaže Marija.

Na njene tvrdnje još uvijek nisu odgovorili ni Ministarstvo zdravstva, ni bolnica u Petrovoj.